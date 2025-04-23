«يد» الشارقة تضم المصري شهاب الدين.. وتلتقي شباب الأهلي اليوم

أعلن نادي الشارقة، أمس، عن تعاقده مع المصري، شهاب الدين علي، لتدعيم الفريق الأول لكرة اليد، استعداداً للقاء القمة، الذي يجمعه في السابعة مساء اليوم، مع مضيفه شباب الأهلي، لحساب الجولة قبل الختامية في الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام، التي تشهد في التوقيت ذاته لقاء الجارين الوصل وضيفه النصر، ومليحة مع صاحب الضيافة دبا الحصن.

وينضم شهاب الدين، القادم من نادي سبورتينغ المصري، وسبق له اللعب الموسم الماضي في الدوري الإيطالي، إلى قائمة «الملك» بدلاً من مواطنه عمر الفولي، وتضمّ قائمة الفريق أيضاً المحترف التونسي مصباح الصانعي، والمصري محمود فايز، المقيد ضمن فئة «المواليد».

ويدخل الشارقة مباريات الجولة وهو في صدارة الترتيب العام برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه شباب الأهلي، فيما يبحث مليحة صاحب 24 نقطة عن ثلاث نقاط ثمينة، تحيي آماله في الاقتراب من ثنائي الصدارة، إلا أن مهمته تصطدم بطموحات مشروعة لدبا الحصن صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

بدوره، يتطلع النصر صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة لتحسين موقعه على سلم الترتيب، وسط تطلعات مشروعة للوصل سادس الترتيب برصيد 15 نقطة، لاستعادة لغة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الخمس الماضية.

. الجولة قبل الختامية تشهد لقاء الجارين الوصل وضيفه النصر.