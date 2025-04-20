الجزيرة يحسم الجدل حول مستقبل الحسين عموتة وانتقاله لتدريب العراق

أصدر نادي الجزيرة بياناً رسمياً حول مستقبل المدرب الحسين عموتة مع الفريق، مؤكداً استمراره في قيادة «فخر أبوظبي» في الفترة المقبلة.

ونفى النادي على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» ما تردد حول انتقال المدرب المغربي لقيادة منتخب العراق، بداية من اليوم، ورحيله عن الفريق عقب قيادته للتتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بفوزه على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف في النهائي على استاد هزاع بن زايد في العين.

وقال الجزيرة في بيانه إنه: «ينفي نادي الجزيرة صحة التقارير الإعلامية التي صدرت بعد نهاية المباراة النهائية لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تحدثت عن تولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالحسين عموتة تدريب المنتخب العراقي الشقيق بداية من يوم الإثنين المقبل».

وأضاف: «يؤكد نادي الجزيرة أن هذه التقارير غير صحيحة تماماً، وأن المدرب ملتزم بتعاقده مع النادي».

وأكمل: «نطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم نشر الشائعات واستقاء الأخبار المتعلقة بالنادي ومنتسبيه من مصدرها الرسمي المعتمد».

من جهته أكد الحسين عموتة التزامه بتعاقده مع الجزيرة، نافياً ما تردد حول رحيله عن الفريق.

وأعرب المدرب المغربي عن سعادته بفوزه بأول ألقابه مع «فخر أبوظبي» لافتاً إلى أن الجميع في النادي كان لديهم إحساس بالمسؤولية وأهمية المباراة وصعوبتها.

وقال في تصريحات صحافية: «مباريات الكؤوس تختلف عن مباريات الدوري».

وأضاف: «حققنا لقباً مهماً في نهاية الموسم، وكنا نستحق الوصول كذلك لنهائي كأس رئيس الدولة، وغاب عنا التركيز في الدقائق الأخيرة أمام الشارقة».

وأوضح: «الفوارق لا تعني شيئا في نهائيات الكؤوس، وكنا في الموعد وحققنا اللقب، والتركيز والروح القتالية ساعدتنا على الخروج بالفوز».

وعن مستقبله مع الجزيرة، قال عموتة: «أنا موجود مع الجزيرة من ناحيتي، ولدي التزام معنوي ورسمي مع الفريق لنهاية الموسم المقبل، ولدي آمال بتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في نهاية الموسم».