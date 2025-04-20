رسمياً.. كوزمين مدرب المنتخب لمدة عامين

أعلن اتحاد كرة القدم، أمس، تعاقده رسمياً مع مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، لتدريب المنتخب الوطني بعقد لمدة عامين، خلفاً للبرتغالي باولو بينتو الذي أقيل في مارس الماضي لتراجع مستوى الأداء والنتائج.

وسيقود كوزمين المنتخب الوطني خلال الجولتين المتبقيتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 أمام أوزبكستان وقيرغيزستان يومي الخامس والـ10 يونيو المقبل على التوالي.

وقال اتحاد الكرة على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس»: «اتحاد الإمارات لكرة القدم يتعاقد مع الروماني كوزمين لتدريب منتخبنا الوطني الأول لمدة عامين».

ويعد كوزمين المدرب الثامن للمنتخب خلال ثماني سنوات، منذ رحيل المدرب الوطني للمنتخب مهدي علي عام 2017.

ويحتل «الأبيض» الإماراتي حالياً المركز الثالث في ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، وباتت فرصته في التأهل المباشر إلى كأس العالم مشروطة بالفوز في المباراتين المتبقيتين في الجولتين الأخيرتين في التصفيات، مقابل خسارة أوزبكستان أمام قطر في الجولة الأخيرة من التصفيات، كما أن المنتخب يمتلك أيضاً فرصة التأهل إلى كأس العالم عبر الملحق.

وعلى الرغم من أن المدرب السابق بينتو قاد المنتخب في الفترة الماضية خلفاً للأرجنتيني رودولفو أروابارينا، فإنه أخفق في خلق منتخب قوي على الرغم من توافر الأدوات اللازمة، خصوصاً بعد انضمام لاعبين جدد حصلوا على الجنسية الإماراتية أخيراً.

وكان بينتو قاد المنتخب في 21 مباراة رسمية فاز في 10 منها وتعادل في خمس وخسر ست مرات.

• «القيصر» المدرب الثامن للمنتخب خلال 8 سنوات.

مشوار وإنجازات كوزمين في الملاعب الإماراتية

العين (2011-2013).

الدوري: 2012 و2013.

كأس السوبر: 2012.

شباب الأهلي (2013-2017).

الدوري: 2014 و2016.

كأس السوبر: 2013 و2014 و2016.

كأس الرابطة: 2014 و2017.

كأس الصداقة الإماراتي - المغربي.

التأهل لنهائي أبطال آسيا 2015.

الشارقة (2021-2025).

كأس رئيس الدولة: 2022 و2023.

كأس السوبر: 2023.

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 2023.

التأهل لنهائي «دوري أبطال آسيا للأندية 2».