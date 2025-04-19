بيان رسمي.. ليون سيتي يصعّد قضية ملعب نهائي «دوري أبطال آسيا 2» أمام الشارقة

في تصعيد جديد لملف ملعب المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا للأندية 2".. أعلن نادي ليون سيتي السنغافوري رفضه نقل مباراته أمام الشارقة 18 مايو المقبل إلى خارج ملعبه والتمسك بإقامتها على استاد "جالان بيسار" في سنغافورة لكونه حصل على حق استضافة اللقاء.

وكان الشارقة قد أرسل خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الآسيوي عبر اتحاد الإمارات لكرة القدم لتغيير ملعب المباراة وتخصيص ملعب مناسب لإقامتها لاسيما أن ملعب "جالان بيسار" أرضيته من العشب الاصطناعي وغير مناسب لتنظيم المباراة النهائية لصغر حجمه من حيث السعة الجماهيرية ولا يتناسب مع متطلبات نهائي آسيوي بهذا الحجم.

وقال النادي السنغافوري في بيان صحافي موجهة الى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "نادي ليون سيتي يرفض نقل مباراته خارج ملعبه ويؤكد التزامه بلوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في هذا الخصوص".

وأضاف البيان: "يعمل نادي ليون بشكل وثيق مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد سنغافورة على ترتيبات نهائي دوري ابطال آسيا للاندية 2، ونريد أن نذكر موقفنا بوضوح، إذ يجب أن تلعب هذه المباراة النهائية في سنغافورة، وباعتبارنا النادي الذي حصل على الحق في استضافة النهائي، لذلك من العدل أن يقام في سنغافورة، كما ان (جالان بسيار) يعتبر ملعبا معتمدا من قبل الاتحاد الآسيوي، وأقيمت على أرضه هذه البطولة بنجاح".

وتابع البيان: "نحث الاتحاد الاسيوي على السماح لنادي ليون سيتي بإقامة هذه المباراة التاريخية على أرضه".