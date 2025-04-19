نجاة مدرب خورفكان من حادث سير

كشف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي خورفكان عبدالمجيد النمر، عن تعرضه لحادث سير، أول من أمس، أثناء عودته من خورفكان إلى الشارقة بعد اكتمال التدريبات اليومية لـ«النسور»، استعداداً للمباراة المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين أمام شباب الأهلي يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح النمر لـ«الإمارات اليوم» أنه بخير ولم يتعرض لأذى، على الرغم من تعرض سيارته لضرر كبير، مبيناً أن الحادث جاء نتيجة الازدحام في الطريق وعدم انتباه السائق الآخر الذي تسبب في الحادث، متمنياً السلامة للجميع، وداعياً إلى ضرورة توخي الحذر والانتباه أثناء القيادة.