الجالية اليابانية في دبي تشجع الوصل بسبب «تاكاشي»

يحظى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، المقيم الياباني تاكاشي أوشينو، بدعم كبير من الجالية اليابانية في دبي، التي تحرص على تشجيعه وحضور مباريات الوصل من أجل مؤازرته ودفعه للتألق في المستطيل الأخضر.

وحضرت أعداد مقدرة من الجالية اليابانية وكذلك القنصل العام الياباني جون إيمانيشي، مباراة الوصل والوحدة التي أقيمت يوم السبت الماضي ضمن الجولة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين، لمساندة اللاعب الذي يقدّم مستويات رائعة في أول موسم له مع الوصل.

وحلّ اللاعب تاكاشي (24 عاماً) في مباراة الوصل والوحدة، بدلاً من اللاعب رودريغو أوليفيرا، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2.

وشارك الياباني تاكاشي أوشينو مع الوصل في تسع مباريات خلال الموسم الجاري، سبع منها كان في التشكيل الأساسي، ونجح في كسب تعاطف وحب الجمهور الوصلاوي في الفترات التي لعب فيها مع الفريق ببطولة الدوري.

وقال القنصل الياباني جون إيمانيشي لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بوجود اللاعب تاكاشي مع فريق الوصل، هو مقيم في الإمارات، ويقدّم مستويات جيدة مع الفريق، على الرغم من قلة مشاركته كونه في أول موسم له مع الفريق، ولكنه سعيد بالوجود مع الوصل، وأتمنّى أن ينافس الوصل على الألقاب، وأن يسهم اللاعب تاكاشي في إحراز أي لقب مع الوصل».

ونظمت الجالية اليابانية في دبي تجمعاً خلال المباراة الأخيرة للوصل، وحرصت على تشجيع اللاعب والفريق، كما انتظرت الجالية اليابانية اللاعب عقب انتهاء المباراة لالتقاط الصور التذكارية والحديث معه في تواجد القنصل الياباني وموظفي العلاقات العامة بنادي الوصل الذين حرصوا على تنظيم هذا التجمع.

وأضاف القنصل الياباني: «الجالية اليابانية في دبي دائماً ما تتجمع أسبوعياً لممارسة الرياضة وخوض المباريات الودية، وهناك اهتمام كبير بالكرة الإماراتية من قبل لاعبي الكرة في اليابان الذين يسعون للوجود في الدوري الإماراتي، وبالتأكيد تواجد اللاعب الياباني تاكاشي في الدوري الإماراتي، يزيد من شعبية الدوري الإماراتي بشكل عام، وفريق الوصل بشكل خاص في اليابان بلاد (الساموراي)».

. تاكاشي أوشينو شارك مع الوصل في 9 مباريات خلال الموسم الجاري، منها سبع كان أساسياً.

. أعداد مقدرة من الجالية اليابانية، وكذلك القنصل العام الياباني حضروا مباراة الوصل والوحدة في الجولة الـ21.