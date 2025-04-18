نيمار يُصاب مجدداً في أول مباراة له أساسياً

تعرّض نجم سانتوس، نيمار، لإصابة جديدة في فخذه اليسرى وغادر الملعب وهو يبكي، أول من أمس، خلال مباراة فريقه ضد أتلتيكو مينيرو (2-0) في المرحلة الرابعة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

في أول مباراة له أساسياً مع سانتوس في الدوري هذا العام، أمضى نيمار 34 دقيقة فقط على أرض الملعب، قبل أن يضطر إلى الخروج بسبب الإصابة، والتقطت كاميرات التلفزيون علامات الألم على وجه اللاعب بعد أن افتتح سانتوس التسجيل في الدقيقة 24.

وتلقى الدولي البرازيلي، البالغ من العمر (33 عاماً)، العلاج وسُمح له في البداية بالبقاء على أرض الملعب، لكن بعد 10 دقائق ترك مكانه باكياً للأرجنتيني بنجامين رولهايسر، بتصفيق من مشجعي الفريق.