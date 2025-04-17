إسماعيل القرقاوي رئيساً للاتحاد العربي لكرة السلة لولاية رابعة بالتزكية

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة السلة التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد للدورة الممتدة من 2024 إلى 2028، خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم في دبي، حيث جددت الثقة باللواء (م) إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، بانتخابه بالتزكية رئيساً للاتحاد العربي لولاية رابعة على التوالي.

وحضر الاجتماع سعادة فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، إلى جانب ممثلي 16 اتحاداً عربياً من أصل 22 عضواً.

وضم التشكيل الجديد للاتحاد خمسة نواب للرئيس هم: المصري عمرو مصيلحي، والسعودي عبد الرحمن المسعد، واللبناني نديم حكيم، والليبي فؤاد برغش، والبحرينية فجر قاسم حسن عن المقعد النسائي.

كما شملت عضوية المجلس كلاً من: السوداني حسن يوسف، والكويتي عوبد العنزي، واليمني عبد الستار الهمداني، والجزائري مهدي عبد الحميد أوصيف، والفلسطيني إبراهيم حبش، والمصرية نيرة محمد أنور عن المقعد النسائي.

ومثل اتحاد الإمارات في الاجتماع كل من عبد اللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، ومحمد عبد الله رئيس المكتب التنفيذي.

وعبّر اللواء (م) إسماعيل القرقاوي عن شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية على تجديد ثقتهم، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل حافزاً قوياً لمواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات وإنجازات خلال الدورات السابقة، من أجل تعزيز مكانة كرة السلة العربية على المستويين القاري والدولي.

وقال: «شهدت الدورة الماضية نقلة نوعية سواء في مستوى البطولات أو البرامج التطويرية، حيث نظمنا 17 بطولة عربية للأندية والمنتخبات في فئات الرجال والسيدات والناشئين والناشئات، بما في ذلك بطولات 3×3، وحققنا انتشاراً أوسع ومشاركة منتخبات مثل الصومال وموريتانيا بعد انقطاع طويل».

وأضاف أن الاتحاد العربي حرص على تطوير الأداء التحكيمي عبر تنظيم محاضرات ودورات يومية خلال البطولات لمناقشة الحالات الفنية وتلافي الأخطاء، إلى جانب تكريم الحكام المميزين.