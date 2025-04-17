سبيت خاطر: «رد فعل» الجزيرة يرشحه للتغلب على أفضلية شباب الأهلي

اعتبر المحلل الرياضي، سبيت خاطر، أنه على الرغم من ميل الترشيحات لمصلحة شباب الأهلي للفوز على الجزيرة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد غد، فإن الرغبة الشديدة للجزيرة في التتويج بلقب واحد على أقل تقدير ستمنحه «رد فعل» مناسباً على تراجع نتائجه في الموسم الحالي، وترشحه للتغلب على أفضلية «الفرسان» في الفوز بالكأس.

وقال لاعب المنتخب الوطني والعين والجزيرة السابق لـ«الإمارات اليوم»، إن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، مبيناً: «أتوقع أن يكون النهائي مثيراً، على الرغم من أنه بحسب الأرقام، هناك أفضلية لصالح شباب الأهلي على حساب الجزيرة، خصوصاً أن (الفرسان) يتصدر لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وحصل على لقب بطولة كأس السوبر، لذلك لديه أفضلية بنسبة 60%».

وأضاف: «في المقابل كرة القدم تعتمد على حالة كل فريق في يوم المباراة، لذلك فإن الجزيرة لديه حظوظ في التتويج باللقب، على الرغم من أن هناك تذبذباً في نتائج الفريق في المباريات الأربع الماضية، وأعتقد أنه ستكون هناك ردة فعل من جانب الفريق لحفظ ماء الوجه».

وأردف: «الواقع أن هناك فوارق على الرغم من تراجع نتائج ومستوى شباب الأهلي، لكنه يحتفظ بأفضليته بسبب الاستقرار، ولديه الدوافع والقوة التي تمنحه التفوق، لكن بطولات الكأس تعتمد على تفاصيل صغيرة، لذلك تظل الاحتمالات مفتوحة، ونأمل أن نرى ردة فعل من فريق الجزيرة حتى نشاهد مباراة قوية ومثيرة، خصوصاً أن هذه البطولة هي الأمل الأخير بالنسبة للجزيرة للفوز بلقب بطولة في الموسم الحالي».

ورداً على سؤال حول سبب تراجع نتائج الجزيرة في الموسم الجاري، قال: «الجزيرة لديه مشكلات عديدة، أبرزها التغييرات المتكررة في تشكيلة الفريق، وتغيير مراكز اللاعبين، ما أسهم في حدوث عدم استقرار كبير في الأداء، لذلك فهناك تذبذب في النتائج، إذ نشاهد أحياناً الفريق يقدّم مباراة قوية ويستعيد مستواه في بداية النصف الثاني من الموسم، قبل أن يتعثّر مجدداً بخسارته أمام الوصل وتعادله مع عجمان».

وتابع: «الفريق يفتقد إلى العديد من مميزاته، مثل أنه في كل موسم كان ينافس مهاجم الفريق على لقب هداف الدوري، بينما لم يحدث ذلك في الموسم الجاري، ما يوضح وجود مشكلة في خط الهجوم».

أما بالنسبة لتقييمه نجمَي الجزيرة نبيل فقير ومحمد النني، فقال: «نبيل فقير دخل مع المجموعة بشكل تدريجي، لكن الغريب بالنسبة لي هو تعاقد النادي مع محمد النني وعدم الاستفادة منه، حيث إننا شاهدناه في أرسنال ومنتخب مصر يلعب في خط الوسط، بينما يتم الاعتماد عليه في خط الدفاع، على الرغم من وجود محمد العطاس وخليفة الحمادي، والسؤال الأهم هل تم التعاقد مع النني للعب في مركزه أم ليصبح مكملاً لخط الدفاع، وفي ذلك الوقت نستطيع تقييمه».

وأشار سبيت خاطر إلى أن المدرب الحسين عموتة يتحمل مسؤولية تراجع نتائج الفريق، وقال: «المدرب يتحمل المسؤولية بنسبة 100%، حيث إن لديه فريقاً وأسماء وأجانب ومقيمين وخمسة لاعبين دوليين، والدعم الكبير من إدارة النادي، لقد عشت فيه وأعرف الدعم الذي يحصل عليه اللاعبون والمدرب».

واختتم تصريحاته بتوقعه هوية الفائز باللقب، قائلاً: «أتوقع أن يظهر اللاعبون الكبار خلال هذه المباريات، والمباراة لن تكون مفتوحة، وأرى أن رغبة الجزيرة في تقديم رد فعل قوي قد تمنحه فرصة التتويج باللقب على حساب شباب الأهلي المرشح الأبرز للفوز وفقاً للأوراق».