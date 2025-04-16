اتحاد الكرة يعلن عن كوزمين مدرباً للمنتخب الوطني خلال الساعات القليلة المقبلة

علمت "الإمارات اليوم" أن اتحاد الإمارات لكرة القدم يعتزم خلال الساعات القليلة المقبلة الإعلان رسمياً عن التعاقد مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين لقيادة المنتخب الوطني الأول، خلفًا للمدرب البرتغالي باولو بينتو، الذي أُقيل مؤخرًا على خلفية النتائج السلبية التي سجلها "الأبيض" في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات، فإن الاتصالات مع كوزمين كانت قد توقفت مؤقتًا لإتاحة المجال أمامه للتركيز مع فريقه الشارقة في مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام التعاون السعودي، ولأنه مع تأهل "الملك" إلى المباراة النهائية، أعيد فتح قنوات التواصل بين الطرفين، حيث تسارعت المفاوضات في الساعات الماضية التي اقتربت من النهاية السعيدة.

وأضاف المصدر أن الإعلان الرسمي عن التعاقد بات وشيكاً، وقد يتم خلال ساعات، في ظل رغبة اتحاد الكرة في كسب الوقت وتحضير المنتخب للمواجهتين الحاسمتين في التصفيات أمام أوزبكستان وقيرغيزستان، المقررتين في الخامس والعاشر من يونيو المقبل.

ويحتل المنتخب الوطني حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، خلف أوزبكستان (17 نقطة) وإيران المتصدرة (20 نقطة) والتي ضمنت رسميًا بطاقة التأهل الأولى. وفي حال عدم التأهل المباشر، تبقى أمام "الأبيض" فرصة المنافسة عبر الملحق القاري المؤهل إلى النهائيات.