المهاجم أزارو يتراجع مع عجمان.. سجل 5 أهداف في 20 مباراة

تراجع المعدل التهديفي لمهاجم عجمان، المغربي وليد أزارو، إذ سجل خمسة أهداف فقط خلال الموسم الحالي من دوري أدنوك للمحترفين.

ولم يتمكن المهاجم المغربي من التسجيل منذ الجولة الـ17، حينما قاد فريقه للفوز على دبا الحصن بهدف دون مقابل، في وقت سجل بقية أهدافه في شباك دبا الحصن ذهاباً وبني ياس والنصر وخورفكان.

وانضم وليد أزارو (29 عاماً) إلى عجمان في يناير من عام 2022، قادماً إليه من صفوف الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر، وشارك وليد أزارو في 20 مباراة من أصل 21 خاضها فريقه، الذي يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب العام برصيد 27 نقطة.

وأحرز المهاجم المغربي خلال مسيرته مع عجمان 34 هدفاً في 77 مباراة شارك فيها بالدوري، بواقع 12 هدفاً في موسم 2023-2024، ومثلها في موسم 2022-2023، وخمسة أهداف خلال الدور الثاني من موسم 2021-2022، إضافة إلى الأهداف الخمسة هذا الموسم.

فيما أسهم وليد أزارو في سبعة أهداف، من خلال تمريرات حاسمة صنعها لزملائه في الفريق، الذي سجل هذا الموسم 32 هدفاً في حين استقبل 35 هدفاً حتى الآن في الدوري.

وعلق مدرب عجمان، الصربي غوران، على تراجع معدلات تسجيل وليد أزارو التهديفية، بالتأكيد على أن هذا الأمر ليس مقلقاً له، وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»، وليد أزارو يلعب بصورة أكبر لمصلحة الفريق أكثر مما يلعب لنفسه، وهذا شيء جيد للاعب.

وأضاف: «مهاجمنا يحتل المركز الخامس في قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في الموسم الحالي، وهو شيء يسعدني أنا كمدرب للفريق، لأن الهدف الأكبر بالنسبة لنا أن نحرز الأهداف ونفوز، وليس مهماً من هو اللاعب الذي يُسجل لنا». وأشار: «أنا راضٍ بشكل تام عن مستويات وليد أزارو في هذا الموسم، رغم أن بعضهم يرون أنه قليل الوصول إلى شباك المنافسين، لكن وجوده في الملعب شيء ضروري لي وللفريق، لأنه من اللاعبين الذين يجيدون التحرك بشكل جيد في المناطق الخلفية، ويستطيع أن يوجد مساحات لبقية زملائه لتهديد مرمى المنافسين».

وختم غوران قائلاً: «ثمة أشياء أخرى توجد في وليد أزارو غير التهديف والصناعة، إنه يجيد أداور أخرى في الملعب لا يراها كثيرون، ومنها الجانب الدفاعي، وبث الروح والحماسة في صفوف الفريق، فالنادي قد استفاد من خبرات هذا اللاعب منذ أن التحق بصفوفه بشكل سيجعله من أفضل المهاجمين في دوري أدنوك للمحترفين».