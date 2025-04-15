كوزمين: وقفة الجماهير الإماراتية خلف الشارقة ساعدتنا في الفوز على التعاون السعودي

أكد مدرب فريق الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، أن «وقفة الجماهير الإماراتية خلف الفريق في مباراته أمام التعاون السعودي اليوم في إياب الدور نصف النهائي لـ «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم، هي من ساعدتنا على تحقيق الانتصار التي خرجنا به».

وفاز الشارقة مساء اليوم الثلاثاء على التعاون 2- صفر، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، ليتأهل للمرة الأوىل في تاريخه إلى نهائي البطولة القارية.

وقال كوزمين في المؤتمر الصحافي عقب مباراة التعاون: «بدايتنا لم تكن جيدة أمام الفريق السعودي، وقعنا في أخطاء عديدة نتيجة للضغوطات التي كانت واقعة على اللاعبين لكننا نجحنا في تدراك الموقف بعد مرور 20 دقيقة ودخلنا أجواء اللقاء».

وأضاف: «تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وأخبرتهم أن النتيجة الحتمية للخوف والقلق هي الخسارة، علينا أن نتذكر ما حدث في مباراة الوصل حينما كنا متأخرين بهدفين ونجحنا في قلب النتيجة لصالحنا، وقد كان استماعهم جيد لكل كلمة قلتها لهم، واستطيع القول بأننا عبرنا للنهائي بشكل مستحق».

وأشار: «أتمنى أن نكون قد أسعدنا الجميع في الإمارات بتأهلنا، وقد تجاوزنا مرحلة صعبة في مشوار البطولة وعلينا أن نفكر في اللقب والذي أتمنى ألا أخسره كما حدث لي قبل ثماني سنوات حينما كنت مدربا لشباب الأهلي».