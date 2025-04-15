الشارقة يبعث برسالة إلى شباب الأهلي.. نشكركم على حُسن التعاون

كشف عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، جمال بوهندي، عن أن إدارة النادي ستجتمع مع المدرب الروماوني أولاريو كوزمين، لوضع البرنامج الخاص بنهائي «دوري أبطال آسيا 2» وطريقة الاستعداد من أجل حصد اللقب، وذلك عقب انتهاء مباراة ليون سيتي سايلرز السنغافوري وسيدني الأسترالي التي ستقام غداً الأربعاء وستحدد نتيجتها الفريق الذي سيواجه الشارقة في المباراة النهائية.

وقال بوهندي في تصريحات صحافية عقب انتهاء مباراة الشارقة والتعاون اليوم الثلاثاء والتي شهدت فوز الشارقة بهدفين دون رد: «اليوم سنفرح بالتأهل للنهائي، ومن الغد سنبدأ التحضيرات للمباراة النهائي، لإسعاد الجماهير الإماراتية بحصد اللقب القاري».

وأضاف: «ما حققه الشارقة من نجاح بالوصول للنهائي الاسيوي هو نتائج عمل متكامل من كافة أطراف كرة القدم بداية من الجماهير التي حضرت من كافة المنتمين لأندية الدولة، ومرور برابطة المحترفين والتي قدمت أفضل أشكال التعاون بتأجيل مباريات للفريق في الدوري، وأخيرا للاعبين والجهاز الفني والذين قدموا ملحمة على أرضية الملعب وكانوا متمسكين بأمل التأهل حتى الرمق الأخيرة».

وأشار: «إذا كان شكر خاص علينا أن نقدمه فهو لنادي شباب الأهلي الذي قدم كافة أشكال التعاون والدعم لفريق الشارقة قبل مباراة العودة أمام التعاون، وهذا يعكس الصورة المتحضرة التي عليها أنديتنا والتي تقف صفا واحدا خلف بعضها البعض في المنافسات الخارجية، وهذا الامر اعتدنا عليه في أي استحقاق للكرة الإماراتية».

وشدد جمال بوهندي، على اهتمام الإدارة بالبطولة الآسيوية لن يُثنها عن مواصلة المساعي للمنافسة على بطولة الدوري وكأس رئيس الدولة.

وقال: «طموحنا كبير في جميع البطولات التي نُنافس عليها وسنواصل بذل الجهد من أجل اكمال المنافسة حتى النهاية وحصد كل البطولات التي مازالت تحت أيدينا».