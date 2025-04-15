برشلونة وسان جيرمان يستعدان للتأهل في دوري الأبطال

يحلّ برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي على بوروسيا دورتموند الألماني وأستون فيلا الإنجليزي، اليوم، وبطاقتا التأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين يديهما، وذلك بعد الفوزين المريحين اللذين حققاهما ذهاباً على ملعبيهما.

ويدخل برشلونة اللقاء إلى ملعب «بي في بي شتاديون» وهو في وضع مريح جداً، بعد فوزه الكبير ذهاباً على دورتموند برباعية نظيفة، في وقت يتوجب على سان جيرمان أن يكون أكثر حذراً من برشلونة في مواجهة أستون فيلا ومدربه السابق الإسباني أوناي إيمري في برمنغهام على ملعب «فيلا بارك»، لأن الفوز (3-1) ليس بالنتيجة التي لا يمكن للفريق الإنجليزي تعويضها.