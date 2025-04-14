العين يوقف ثالث أسوأ سلسلة سلبية في تاريخه بدوري المحترفين

وضع فريق العين حداً لثالث أسوأ سلسلة سلبية في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين لكرة القدم، بعد فوزه الثمين على العروبة 3-0، أول من أمس، في الجولة الـ21 من المسابقة، وهو الانتصار الذي أعاد «الزعيم» إلى المسار الصحيح، وأحيا آماله في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للمشاركات الخارجية في الموسم المقبل.

وكان «الزعيم» قد عانى غياب الانتصارات على مدار أربع مباريات متتالية، إذ خسر أمام الوصل والوحدة ودبا الحصن، وتعادل مع شباب الأهلي، قبل أن يحقق فوزه على العروبة، ما يُعد ثالث أسوأ سلسلة نتائج للفريق بعد موسم 2010-2011، الذي كان يصارع فيه على البقاء، حين فشل في تحقيق الفوز خلال 12 مباراة، بينما جاءت ثاني أسوأ سلسلة في موسم 2018-2019، الذي غاب فيه عن الانتصار في خمس مباريات.

وقال مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، عقب اللقاء، إن الفريق لم يصل بعد إلى مستوى الطموحات، مضيفاً: «العين دائماً ينافس على المراكز المتقدمة. خسرنا نقاطاً مهمة في مباريات كان يجب أن نفوز بها، وأبرزها أمام الوحدة، والمباراة المؤلمة حقاً كانت أمام دبا الحصن التي كنّا نستحق فيها الفوز بجدارة».

وأعرب إيفيتش، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، عن رضاه عن أداء الفريق في الشوط الثاني، قائلاً: «لست راضياً عما قدمناه في الشوط الأول، الذي لم يكن سهلاً، لأننا لم ننجح في تنفيذ الخطة كما يجب، وكان هناك انخفاض واضح في معدل التركيز، وغياب للطاقة والحركة. العين هو أكبر نادٍ في الدولة، ويجب أن نلعب كل مباراة بالروح والانضباط نفسيهما، من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية».

وأوضح أن «الفريق افتقد الأفكار والقرارات الصائبة في التمريرات الحاسمة خلال الشوط الأول، مشيراً إلى أن الارتباك الذهني كان واضحاً على اللاعبين».

وأضاف: «بعد الهدف الأول أصبح كل شيء سهلاً من الناحية النفسية، وسجلنا ثلاثة أهداف خلال 15 إلى 20 دقيقة، ما منحنا الثقة للعب بحرية أكبر وتحكّم أفضل في الإيقاع».

مدرب العروبة: الأخطاء الفردية سبب الخسارة أمام العين

أبدى مدرب العروبة، البرتغالي أندريا جاسمينس، رضاه نسبياً عن أداء فريقه في الشوط الأول رغم الخسارة أمام العين، مشيراً إلى أن فريقه وقف نداً قوياً في البداية، وقال في تصريحات صحافية: «لم نشعر بذلك الفارق الكبير مع العين في الشوط الأول، رغم أنه من أقوى فرق الدوري»، واعترف جاسمينس بأن الأخطاء الفردية كانت السبب الرئيس في تلقي ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، قائلاً: «هي الأخطاء ذاتها التي تتكرر معنا منذ بداية الموسم. علينا الآن التركيز على مواجهة الوحدة في الجولة المقبلة».

مدرب العين:

. الفريق افتقد الأفكار والقرارات الصائبة في التمريرات الحاسمة خلال الشوط الأول.