زهير: «نقطة الوحدة» من ملعب الوصل مكسب

أكّد لاعب الوحدة، علاء زهير، أن النقطة التي حققها «أصحاب السعادة» في ملعب الوصل بالتعادل معه (2-2)، أول من أمس، في الجولة الـ21 من دوري أدنوك للمحترفين تُعدّ مكسباً، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هدف الوحدة هو الحصول على المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، ونبحث عن اللعب في الموسم المقبل في البطولة الآسيوية وتشريف الكرة الإماراتية، ورفع اسمها خارجياً، وقادرون على ذلك».

وأضاف: «كرة القدم تعتمد على تفاصيل بسيطة، وبالفعل نستقبل أهدافاً نتيجة الأخطاء، ونحن كلاعبين نبحث عن الاستقرار، ومعالجة الأخطاء حتى لا تتكرر، وفي كل مباراة نتعلم شيئاً جديداً».