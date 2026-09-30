«فلاي دبي» توضح ما حدث على متن رحلتها المتجهة من دبي إلى تل أبيب

قال متحدث باسم فلاي دبي إن مشادة حدثت داخل قمرة القيادة على متن الرحلة FZ 1073، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي في 30 سبتمبر.

وذكر المتحدث أن طاقم فلاي دبي الذي كان على متن الرحلة تمكن من السيطرة على الموقف، حيث قاموا بتغيير مسار الطائرة والهبوط بها بسلام في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية ، وجميع الركاب وأفراد الطاقم بخير.

وأضاف: قمنا بتسيير رحلتين بديلتين إلى تبوك، ونعطي الأولوية القصوى لنقل الركاب وإكمال رحلتهم إلى تل أبيب.

وأكد المتحدث أن رحلات الناقلة عبر شبكة فلاي دبي تسير وفق جدولها المعتاد.

وأوضح أنه في هذه المرحلة الأولية، لا تزال الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذه الواقعه غير معروفة وتخضع لتحقيق رسمي. ونحث الجميع على الامتناع عن إطلاق تكهنات سابقة لأوانها ريثما تقوم السلطات بجمع الحقائق.

وقال: تتمثل أولويتنا القصوى حالياً في ضمان سلامة وصحة مسافرينا وافراد الطاقم المعنيين بهذه الحادثة، ودعم التحقيق الرسمي.

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