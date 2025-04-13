نقطة تُسعد الوحدة «ثالث الدوري».. وتُحزن الوصل

حافظ فريق الوحدة على المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بتعادله 2-2 أمام مضيفه الوصل في قمة الجولة الـ21، التي جمعت الفريقين أمس على استاد زعبيل.

وتفادى «العنابي» خسارة كانت ستكلفه التنازل عن مركزه المؤهل للمشاركات الخارجية في الموسم المقبل، إذ أظهر لاعبوه إصراراً واضحاً على العودة في النتيجة، لينجحوا في اقتناص نقطة ثمينة، رفعت رصيد الفريق إلى 36 نقطة، فيما ارتقى «الإمبراطور» إلى المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

وكان الوصل افتتح التسجيل عن طريق مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو، الذي تابع كرة مرتدة من الحارس محمد الشامسي، وأودعها الشباك (20)، وقبل نهاية الشوط الأول، عاد اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني (45)، بعد أن استقبل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، روّضها بمهارة، وسددها بقدمه اليمنى لتستقر في الشباك.

وقلّص الضيوف الفارق عبر فيبين فيليب (45+2) بتسديدة قوية من داخل المنطقة، مستفيداً من تمريرة زميله عمر خريبين.

وفي الحصة الثانية، تمكن البديل جونكالو دي أوليفيرا من تسجيل هدف التعادل (86)، بعد دقيقة واحدة فقط من دخوله، مستغلاً عرضية زميله فيبين فيليب، ليسدد كرة متقنة من داخل منطقة الجزاء عانقت الشباك.

وفي مواجهة ثانية، بات البطائح على بُعد نقطة واحدة من البقاء رسمياً بين الكبار، بعدما أوقف سلسلة انتصارات خورفكان، وفرض عليه التعادل 1-1. وكان خورفكان هو البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجمه المغربي طارق تيسوادلي (18)، وتمكن نيتو من إدراك التعادل (47).

وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً كبيراً، استدعى إلغاء هدفين، بواقع هدف لكل فريق، مع إلغاء ضربة جزاء لخورفكان، ما أثار اعتراض المقاعد الفنية على قرارات الحكم أحمد عيسى درويش.

وبذلك رفع البطائح رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ12، فيما بقي خورفكان سابعاً برصيد 31 نقطة.

وفي مباراة ثالثة، زاد العين من متاعب العروبة، بعدما فاز عليه 3-صفر، فبعد شوط أول انتهى سلبياً، تقدم العين بهدف لابا كودجو (48)، وتابع بالاسيوس أفضلية العين، فسجل الهدف الثاني بعد كرة مررها إليه إريك، ليراوغ أحد مدافعي العروبة وسدد بيسراه في المرمى (53). واختتم البديل سيكو بابا أهداف «الزعيم» بتسجيله الهدف الثالث، وبذلك صعد العين إلى المركز الخامس، بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة، فيما بقي العروبة أخيراً بست نقاط.