عبدالمجيد حسين: شباب الأهلي لن يسكت أمام تكرار الأخطاء التحكيمية

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبدالمجيد حسين، إن شباب الأهلي خسر بعض النقاط في دوري أدنوك للمحترفين بسبب الأخطاء التحكيمية، مشدداً على أن النادي لن يسمح بتكرار أخطاء الصافرة في الفترة المقبلة، ويدرس حالياً الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مبارياته في الجولات المقبلة.

وأضاف في تصريحات صحافية، عقب مباراة شباب الأهلي مع كلباء ضمن الجولة 21 التي انتهت بفوز صعب لـ«فرسان دبي» 2-1: «ندعم التحكيم وقضاة الملاعب المواطنين، ولم نطلب حكاماً أجانب لمباريات الفريق، لكن لاحظنا خلال المباريات الماضية أن هناك عدم توفيق من بعض الحكام، وخسرنا نقاطاً بسبب أخطاء تحكيمية، لكن أعتقد أن المرحلة المقبلة حرجة وحساسة جداً، لذلك لن نسكت أمام تلك الأخطاء المتكررة التي من شأنها أن تهدر مجهود الفريق».

وأكمل: «أتمنى التوفيق للحكام المواطنين، ونحن داعمون لهم، لكن سكوتنا خلال المرحلة الماضية لا يعني أننا نهضم حق نادينا ومجهود الفريق واللاعبين، وأتمنى أن يكون الحكام أكثر تركيزاً وانضباطاً وجاهزية للمباريات المقبلة، كونها حساسة ومهمة جداً، سواء كانت مباريات نهائيات أو حتى في ما تبقى من مباريات الدوري، لذلك وجب علينا أن نتحدث عن الأخطاء التحكيمية، وأننا في شباب الأهلي مازلنا ندعم الحكام المواطنين».

وأوضح عبدالمجيد حسين: «حققنا فوزاً صعباً أمام كلباء، وحصدنا ثلاث نقاط، أتمنى أن تشكل دعماً للفريق خلال المسيرة المقبلة، وهذا يعد أهم فوز لشباب الأهلي في الدور الثاني، والفريق بحاجة إلى أن يكون أقوى وأشرس خلال المرحلة المقبلة».