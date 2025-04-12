على استاد زعبيل.. الوحدة يرفض التنازل عن المركز الثالث

حافظ فريق الوحدة على المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بتعادله 2-2 أمام مضيفه الوصل في قمة الجولة الـ21، التي جمعت الفريقين، السبت، على استاد زعبيل.

وتفادى "العنابي" خسارة كانت ستكلفه التراجع عن مركزه المؤهل للمشاركات الخارجية في الموسم المقبل، إذ أظهر لاعبوه إصرارًا واضحًا على العودة في النتيجة، لينجحوا في اقتناص نقطة ثمينة رفعت رصيد الفريق إلى 36 نقطة. في المقابل، ارتقى "الإمبراطور" إلى المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

وكان قد الوصل افتتح التسجيل عن طريق مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو، الذي تابع كرة مرتدة من الحارس محمد الشامسي، وأودعها الشباك في الدقيقة 20، مانحًا فريقه الأفضلية.

وقبل نهاية الشوط الأول، عاد بيدرو ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 45، بعد أن استقبل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، روّضها بمهارة، وسددها بقدمه اليمنى لتستقر في الشباك.

وقلّص الضيوف الفارق عبر فيبين فيليب في الدقيقة 45+2، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مستفيدًا من تمريرة زميله عمر خريبين، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية، تفنّن لاعبو الفريقين في إهدار عدد من الفرص الخطرة، قبل أن يتمكن البديل جونكالو دي أوليفيرا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86، بعد دقيقة واحدة فقط من دخوله، مستغلًا عرضية زميله فيبين فيليب، ليسدد كرة متقنة من داخل منطقة الجزاء عانقت الشباك.