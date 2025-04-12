ماجد سالم: «أبيض الناشئين» تأهل للمونديال عن جدارة رغم الظروف الصعبة

تأهل منتخب الإمارات للناشئين لكرة القدم إلى كأس العالم للناشئين 2025 تحت 17 عاماً، المقررة في قطر، وذلك إثر تعادله أمام نظيره منتخب فيتنام 1-1، خلال المواجهة التي جمعتهما، أول من أمس، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف في السعودية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا للناشئين المؤهلة إلى مونديال الناشئين، علماً أن المنتخب كان متأخراً في المباراة بهدف قبل أن يتمكن اللاعب هزاع فيصل من تسجيل هدف التعادل من تسديدة رأسية «87»، ليقود «الأبيض» إلى هذا الإنجاز.

ويُعد تأهل المنتخب إلى المونديال إنجازاً تاريخياً بعد 12 سنة عجفاء مرت بكرة الإمارات، لم تحقق خلالها أي إنجاز يذكر منذ آخر إنجاز تحقق بوساطة المنتخب الأول بالفوز بلقب كأس الخليج رقم 21، التي أقيمت في مملكة البحرين عام 2013.

وتأهل منتخب الناشئين إلى كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، إذ كان قد فاز في الجولة الثانية على أستراليا بهدفين نظيفين سجلهما كل من مايد عادل ومحمد بطي، في حين أن المنتخب كان قد خسر مباراته في الجولة الأولى أمام اليابان بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسيواجه منتخب الناشئين غداً نظيره منتخب أوزبكستان في الدور ربع النهائي من البطولة على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف، وذلك عند الساعة 21:15 بتوقيت الإمارات.

ولعب المنتخب خلال نهائيات كأس آسيا للناشئين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من الثالث إلى 20 الجاري ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وأستراليا وفيتنام.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى في كأس آسيا إلى كأس العالم 2025، وهي النسخة الموسعة حديثاً التي تضم 48 منتخباً للمرة الأولى.

ووفقاً للموقع الرسمي لاتحاد الإمارات لكرة القدم، فقد قام لاعبو المنتخب بإهداء التأهل إلى كأس العالم إلى الفقيد الدكتور عبدالله بارون، طبيب المنتخب، الذي غيبه الموت أثناء مشاركة المنتخب في نهائيات كأس آسيا للناشئين.

ونجح مدرب منتخب الناشئين الوطني ماجد سالم الزعابي، في قيادة الأبيض الإماراتي لتحقيق هذا الإنجاز.

من جانبه، قال مدرب المنتخب ماجد سالم، إن المنتخب يستحق الوجود في كأس العالم للناشئين، وإنه تمكن من حصد بطاقة التأهل رغم صعوبة المنتخبات التي واجهها في المجموعة الثانية، خصوصاً في المباراة الأولى أمام اليابان التي خسرها بأربعة أهداف مقابل هدف، وكذلك المباراة الثانية أمام أستراليا التي تمكن خلالها من الفوز 2-صفر.

وأضاف ماجد سالم في تصريحات صحافية: «اللاعبون خاضوا المباراة الأولى أمام اليابان في أجواء صعبة، إذ سيطرت أجواء الحزن بسبب رحيل الدكتور عبدالله بارون، طبيب المنتخب، الذي توفي أثناء البطولة، لكننا في المباراة الثانية أمام أستراليا تمكنا من إخراج اللاعبين من حالة الحزن، ليتمكن المنتخب من الفوز على أستراليا، ويعود مجدداً إلى أجواء البطولة قبل مواجهة فيتنام في الجولة الثالثة».

حمدان بن مبارك: الاتحاد سيوفر أفضل الظروف للاستعداد لكأس العالم

هنأ الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، منتخب الإمارات تحت 17 سنة، بمناسبة تأهله إلى نهائيات كأس العالم للناشئين التي تقام في دولة قطر2025، مشيداً بجهود الجهاز الفني والإداري واللاعبين.

وثمّن جهود جميع من عمل على إعداد منتخب الناشئين بالصورة التي مكّنته من تحقيق أهدافه في بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في المملكة العربية السعودية، وأعرب عن شكره الأندية على تعاونها.

وعبّر رئيس الاتحاد عن سعادته بميلاد جيل جديد من اللاعبين الموهوبين الذين سيكونون من الركائز الأساسية للمنتخبات الوطنية، متمنياً لمنتخب الناشئين التوفيق في الدور ربع النهائي للبطولة.

وقال الشيخ حمدان بن مبارك إن اتحاد الإمارات لكرة القدم سيوفر أفضل الظروف لمنتخب الناشئين، من أجل الاستعداد الملائم لكأس العالم، وأضاف: «سنعمل على إعداد المنتخب بطريقة تُمكنه من مواجهة التحديات في المونديال، وتعينه على أداء دوره بصورة جيدة».

23 لاعباً في قائمة الأبطال

ضمت قائمة منتخب الناشئين الذين حققوا إنجاز التأهل إلى نهائيات كأس العالم بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، 23 لاعباً، هم: هود المنهالي، أحمد إكرامي (الجزيرة)، هزاع فيصل، عبدالله راشد (العين)، مايد محمد، فيصل محمد (الوحدة)، سهيل النوبي، مايد عادل، محمد سالم، فهد خليل، محمد جمال (النصر)، إبراهيم الجسمي، محمد ناصر، سالم عصام (الوصل)، محمد أحمد، محمد بطي، علي الجسمي (شباب الأهلي)، عبيد عمران، حميد السويدي، سعيد الراشدي، عبدالله مناد (الشارقة)، جايدن أديتيبا (أرسنال)، عبدالله حاتم (الأهلي المصري).