خطأ دفاعي يحرم الشارقة نتيجة إيجابية أمام التعاون «آسيوياً»

دفع الشارقة ثمن الخطأ الدفاعي القاتل الذي تسبب في هدف المباراة الوحيد بمرماه أمام مضيفه التعاون السعودي، الذي نجح بدوره في الفوز، أول من أمس، على استاد «وولفز بارك» بمدينة بريدة السعودية، في ذهاب الدور نصف النهائي من «دوري أبطال آسيا 2».

وعلى الرغم من الخسارة فإن أمام الشارقة فرصة للتعويض وحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من خلال الفوز في مباراة الإياب المقررة على استاد الشارقة، يوم 15 من الشهر الجاري، إذ سيلعب الشارقة على أرضه وبين جمهوره.

ولم يكن فريق الشارقة سيئاً، بل ظهر بمستوى فني جيد وقدّم مباراة قوية، خصوصاً في الشوط الثاني الذي بدا خلاله الفريق أكثر انضباطاً وتنظيماً ووصولاً إلى مرمى الفريق السعودي، لكنه افتقد بعض التفاصيل الفنية البسيطة، مثل اللمسة الأخيرة، واستغلال الفرص التي سنحت له للتفوق على مضيفه السعودي، الذي استغل بدوره عاملي الأرض والجمهور، والمحافظة على الهدف المبكر، للخروج فائزاً في المباراة.

وتبرز ستة أسباب فنية كانت وراء خسارة الشارقة على الرغم من أن الفريق كان يخطط للعودة من السعودية بنتيجة إيجابية تساعده في حسم مباراة الإياب، وحصد بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ويُعدّ السبب الأول في خسارة الشارقة حالة الارتباك التي حدثت في دفاعه في الدقائق الأولى للمباراة، عندما استقبل هدفاً مبكراً سجله الفريق السعودي في مرمى الحارس عادل الحوسني بعد مرور دقيقتين فقط على بداية المباراة، بعدما استغل لاعب التعاون عبدالحميد صابيري خطأ دفاعياً، وغياب التغطية الدفاعية الجيدة، ليتمكن من تسديد الكرة في المرمى الشرقاوي، إضافة إلى افتقاد هجوم الشارقة بقيادة كايو لوكاس ولوان بيريرا للمسة الأخيرة، بعدما وجد أكثر من فرصة محققة للتسجيل في مرمى الفريق السعودي، إذ كانت أبرز هذه الفرص المُهدرة فرصة كايو لوكاس في الدقيقة «15»، وتسديدة بيرو القوية التي علت العارضة «19»، وكذلك تسديدة لوان بيريرا الصاروخية «31»، ومحاولة اللاعب البديل عادل تاعرابت «68» أمام مرمى عبدالقدوس عطية حارس مرمى التعاون، بجانب أيضاً عدم ظهور الثنائي كايو لوكاس ولوان بيريرا بالمستوى الفني المطلوب في هذه المباراة، بعدما غابت لمساتهما الفنية في هذه المباراة، إضافة إلى القراءة الجيدة لمدرب التعاون محمد العبدلي ونجاحه في إدارة المباراة والمحافظة على تقدم فريقه في المباراة، وفرض نتيجة المباراة على الشارقة الذي افتقد بدوره للحلول الفنية من قبل مدربه كوزمين.

وشهدت المباراة إلغاء حكم المباراة ركلة جزاء كان قد احتسبها لمصلحة الشارقة «51»، بعد اللجوء إلى تقنية الحكم الفيديو (الفار)، وذلك إثر تعرض اللاعب البديل عثمان كامارا للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

ورغم أن مدرب الشارقة، الروماني كوزمين أولاريو، حاول في الشوط الثاني استعادة الفريق لتوازنه وتعديل النتيجة من خلال التغييرات التي قام بها بدخول كل من عثمان كامارا وعادل تاعرابت وتايرون كونراد، بهدف تفعيل الجانب الهجومي، فإن الشارقة لم ينجح في تعديل نتيجة المباراة.

من جهته، قال مدير فريق الشارقة، بدر أحمد الحمادي، في تصريحات إعلامية: «إن فريق التعاون استغل الخطأ الدفاعي في بداية المباراة في تسجيل هدف المباراة الوحيد، ونجح في الحفاظ على هذه النتيجة، لكن يبقى أمام فريق الشارقة شوط آخر على أرضه وبين جمهوره، سيبحث خلاله عن التأهل».

بدوره، قال مدرب التعاون، محمد العبدلي، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن فريقه أنهى الشوط الأول، لكن في الوقت ذاته ينتظره عمل كبير في الشوط الثاني الذي سيقام في الإمارات، وإن الشارقة سيرمي بكل أوراقه في مباراة الإياب وستكون مباراة صعبة، لكنهم يسعون إلى الفوز فيها.