موسم البولو يختتم بـ «الماسترز»

تنطلق، عصر اليوم، منافسات بطولة «الماسترز» إحدى سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2025، التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، في ختام منافسات موسم 2024-2025 للبولو.

ويشارك في البطولة ثلاثة فرق هي: الحبتور، ومونت لوفتوس، وبنسالي أنكورا، وتستمر حتى بعد غد.

ويقص شريط البطولة فريقا الحبتور بقيادة خلف الحبتور، ومونت لوفتوس بقيادة توماس أريارتي، فيما منحت القرعة فريق الحبتور راحة في اليوم التالي الذي يستمر فيه فريق مونت لوفتوس في اللعب ليلاقي فريق بنسالي أنكورا، ثم يلعب فريق الحبتور مع فريق بنسالي أنكورا، في ختام البطولة.

ويقام حفل ختام الموسم في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل بفندق هيلتون بالحبتور سيتي، إذ سيتم تكريم الفرق الفائزة والمميزين الذين شاركوا في نشاط الموسم الحالي.