عتيق: 3 عوامل منحت سلة شباب الأهلي الفوز على اتحاد جدة

كشف المدرب المساعد لفريق شباب الأهلي لكرة السلة، سعيد عتيق، عن ثلاثة عوامل فنية قادت «فرسان دبي» للفوز الصعب على ضيفهم اتحاد جدة السعودي بفارق نقطتين (90 - 88)، أول من أمس، في ذهاب نهائي «المنطقة الخليجية» في دوري «سوبر غرب - آسيا»، أبرزها لاعبو دكة البدلاء الذين سجلوا 24 نقطة.

وقال عتيق لـ«الإمارات اليوم»: «إن القوة البدنية للاعبي الفريق السعودي، خصوصاً من الناحية الدفاعية، بجانب تفوقهم الواضح في الشوط الأول على صعيد الرميات الثلاثية، صعبت مهمة الفوز، إلا أن (فرسان السلة) استطاعوا من خلال ثلاثة عوامل فينة صنع الفارق والخروج بنتيجة الفوز، بانتظار لقاء الإياب في 15 أبريل الجاري في جدة، لمحاولة حسم لقب بطل (خليجي) في دوري سوبر غرب آسيا».

وأوضح: «رغم تفوق اتحاد جدة من الناحية البدنية، والحصول على فرص أكبر على صعيد الكرة الثانية المرتدة عن السلة، بتسجيل 15 نقطة مقابل 12 نقطة سجلها لاعبو شباب الأهلي، إلا أن التركيز الذهني للاعبينا بدا واضحاً خلال الشوط الثاني، من خلال القيام بأدوار دفاعية بفعالية أكبر سمحت بالحصول على أفضلية على صعيد التسجيل من الهجمات المرتدة، بجانب بناء هجمات سريعة، والتسجيل منها، والتي تكاملت مع القدرة على توزيع الجهد البدني وتسجيل النقاط من خلال عناصر دكة البدلاء التي مثلت بحد ذاتها نقطة التحول في المباراة».

يذكر أن فريق اتحاد جدة نجح في إنهاء الربع الأول متفوقاً بنتيجة (27-23)، قبل أن يتمكن شباب الأهلي من استعادة اتزانه والخروج فائزاً بالمباراة بنيله أفضلية طفيفة بنتائج الربعين الثاني والثالث، ومن ثم الربع الرابع بواقع (25-22 و23-22 و19-17)، في مباراة تألق من خلالها صانع ألعاب شباب الأهلي المحترف الأميركي ديشوند واشنطن، بتسجيله 29 نقطة، بجانب تألق الموهبة الشابة حامد عبداللطيف بتسجيله 14 نقطة، كان أغلاها السلة الأخيرة.

حامد يبصم على سلة الفوز

أكد عتيق أن «معظم لاعبي الفريق نجحوا في تسجيل النقاط، بمن فيهم القادمون من دكة البدلاء الذين سجلوا 24 نقطة، مقابل (صفر نقطة) للاعبي دكة بدلاء الفريق السعودي، ما منحنا نقاط قوة في توزيع الجهد البدني بجانب الأدوار الهجومية، ولعل أبرزها الموهبة الشابة حامد عبداللطيف القادم من الدكة، وسجل سلة الفوز».

الهجمات المرتدة

وأشار المدرب المساعد في شباب الأهلي، إلى أن «اعتماد أسلوب الدفاع رجل لرجل خلال فترات طويلة من المباراة أسهم في منح شباب الأهلي التفوق في استثمار الأخطاء الهجومية للاعبي اتحاد جدة، وبناء هجمات مرتدة نجح من خلالها الـ«فرسان» في تسجيل 15 نقطة، مقابل 12 نقطة سجلت بالطريقة ذاتها من قبل الفريق السعودي».

بناء الهجمات السريعة

وقال عتيق إن «توزيع الجهد البدني على مراحل المباراة، سمح في أكثر من مناسبة بالحصول على التفوق وحتى العودة في نتيجة المباراة في بعض مراحلها، من خلال بناء الهجمات السريعة المرتدة عن سلتنا، ونجاح لاعبين في تسجيل 10 نقاط، مقابل اقتصارها على سبع نقاط للاعبي الفريق السعودي في التسجيل عبر هذه الهجمات».