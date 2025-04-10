صديقة مارادونا: كان يقول لي.. «خذيني معك»

قالت صديقة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا السابقة ووالدة أحد أبنائه، فيرونيكا أوخيدا، أول من أمس، في محاكمة الفريق الطبي للنجم الذي توفي عام 2020، إنه بدا «كما لو كان معزولاً» من قبل محيطه في الأشهر الأخيرة من حياته.

وأكدت أوخيدا في اليوم التاسع من جلسات الاستماع أمام المحكمة في ملابسات وفاة بطل مونديال المكسيك 1986: «كنت أعلم أنهم (المحيطون به) يحتجزونه، كان خائفاً من كل شيء، عندما كنت أغادر كان يقول لي: خذيني معك».

وارتبطت أوخيدو البالغة 46 عاماً بعلاقة مع مارادونا بين عامَي 2005 و2014 قبل انفصالهما، ليعودا مجدداً في عام 2017.