الشامسي يتقلد برونزية عربية في الجودو

أحرز لاعب المنتخب الوطني للجودو، حميد سعيد الشامسي، الميدالية البرونزية لوزن تحت 66 كغم، في منافسات البطولة العربية المفتوحة للكبار والمراحل العمرية، في العاصمة الأردنية عمّان، وتعد البطولة ضمن مرحلة الاستعدادات المقررة لمنتخبنا الوطني، قبل مشاركته في بطولة آسيا للمراحل العمرية في العاصمة الأوزبكية طشقند يومَي 22 و23 مايو المقبل، وانطلقت المنافسات، أول من أمس، بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة 450 لاعباً ولاعبة، يمثلون 16 دولة، وتختتم السبت المقبل، وشارك لاعبو المنتخب الوطني بطي أحمد الهاشمي، وسالم خميس المزروعي، وأنس خميس اليماحي، وسيف سالم الحمادي، في الجولة الافتتاحية، وتأهلوا إلى الدور نصف النهائي لمختلف الأوزان العُمرية.