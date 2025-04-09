«الإمارات للدراجات» ثانياً في سباق «إيتزوليا باسك كونتري»

حقق فريق «الإمارات - إكس آر جي» بداية قوية في سباق إيتزوليا باسك كونتري، أول من أمس، حيث انتزع دراج الفريق، جواو ألميدا، المركز الثاني في المرحلة الأولى من سباق الزمن الفردي الافتتاحي، الممتدة من فيتوريا - غاستيز إلى باسكونيا - ألافيس.

وسجل دراج فريق الإمارات، البالغ من العمر 26 عاماً، زمناً قدره 18 دقيقة و37 ثانية و82 مللي ثانية، متأخراً بفارق أقل من نصف ثانية عن الفائز بالمرحلة ماكسيميليان شاخمان، من فريق «سودال كويك - ستيب».

وكان مسار المرحلة الأولى قصيراً بطول 16.5 كم فقط، ما أدى إلى فارق زمني ضئيل بين المتسابقين، فيما تضمن المسار صعوداً قصيراً في منطقة أرتسوبياغا، تلاه جزء مسطح نحو خط النهاية في باسكونيا-ألافيس، مع رياح خلفية دفعت المتسابقين بطول المسار.

وسجل ألميدا وقتاً أسرع في النصف الثاني من المسار، حيث أظهر أداءً مميزاً، واقترب بشكل كبير من شاخمان، لينهي المرحلة في المركز الثاني.

وتعد تلك البداية تمهيداً جيداً لدراج الطرق الصاعدة، البرتغالي جواو ألميدا، لبقية أيام السباق، حيث تنتظره العديد من المراحل الجبلية حتى نهاية السباق، السبت المقبل.

وبجانب ألميدا، تمكن فريق «الإمارات-إكس آر جي» من وضع ثلاثة من دراجيه في المراكز الـ20 الأولى، من خلال إيزاك ديل تورو، وفيليكس غروشارتن، ومارك سولير.