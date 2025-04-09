الشنقيطي: تعادُل شباب الأهلي مع العين أفضل من الخسارة

أكّد رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، طلال الشنقيطي، رضاه التام عن نتيجة التعادل في مباراة فريقه أمام العين في كلاسيكو الكرة الإماراتية، التي أُقيمت، أول من أمس، في الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن الحصول على نقطة أمام العين أفضل من لا شيء، خصوصاً في ظل الإجهاد الكبير للاعبي شباب الأهلي، بسبب ضغط المباريات.

وقال الشنقيطي لـ«الإمارات اليوم» إن «فريق شباب الأهلي لم يصل حتى الآن إلى ما يريد، لكنه يمضي في طريقه الصحيح من أجل التتويج بأكبر عدد من الألقاب في نهاية الموسم».

وكان شباب الأهلي قد تعادل مع العين سلبياً في قمة الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين، ليحافظ على صدارته المنفردة للدوري برصيد 49 نقطة، بينما وصل العين إلى المركز الخامس برصيد 30 نقطة، بعد أن لعب مباراة هي الأفضل له في الفترة الأخيرة، حيث كان الأقرب لتحقيق الفوز بالنظر إلى الفرص الضائعة في المباراة.

وأضاف الشنقيطي: «كانت مباراة صعبة أمام العين، نعلم أن الفريق لم يكن في يومه، خصوصاً في الشوط الأول، لكن نجحنا خلال الشوط الثاني في استعادة الأمور، وفي بعض المباريات يكون الحصول على نقطة أفضل من لا شيء، خصوصاً أن شباب الأهلي يخوض عدداً هائلاً من المباريات في مختلف المسابقات، واللاعبون مُجهَدون، ويجب علينا أن نشكرهم على ما قدموه طوال الموسم، والوصول إلى المباراة النهائية في أكثر من مسابقة».

وعن ضغط المباريات للفريق، قال: «هذا أمر طبيعي لأي فريق يحقق نتائج إيجابية، وهناك حالة من الإجهاد الطبيعي عند اللاعبين، خصوصاً أن الفريق لعب لمدة 120 دقيقة أمام الوصل قبل أربعة أيام من مباراة العين».

وتابع: «حتى الآن لم يحقق فريق شباب الأهلي أي شيء، لكننا نجحنا في الوصول إلى هدفنا بالوجود في المباريات النهائية لكأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي، وتصدر الدوري، ونسير في الطريق الصحيح، ونطلب من الجمهور أن يتحملنا ويقف بجوار اللاعبين والجهاز الفني، من أجل تحقيق ما يريد، ونحن راضون تماماً عمّا وصل إليه الفريق حتى الآن في مختلف المسابقات».