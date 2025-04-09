الإمارات تحتفظ بعضوية «تنفيذي الاتحاد العربي» للجودو

حافظ أمين السر المساعد لاتحاد الإمارات للجودو، محمد جاسم، على منصبه في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لدورة أولمبية جديدة حتى 2028.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العربي، أمس، في العاصمة الأردنية عمان، على هامش فعاليات البطولة العربية للمنتخبات والأندية.

وأكد رئيس اتحاد الجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، أن أبناء دولة الإمارات يؤكدون في كل مناسبة أن الدولة تملك الكوادر القادرة على تحقيق الإضافة في أي موقع إقليمي أو قاري أو عالمي، والإسهام الإيجابي في تطوير تلك المنظمات الرياضية الدولية.