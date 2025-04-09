مانشستر يونايتد يتجه إلى آسيا لإنعاش خزينته

يعتزم لاعبو مانشستر يونايتد السفر إلى آسيا، بعد خوض مباراة الفريق الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، ومن ضمن الأسباب التي دعت لقيام مانشستر يونايتد بتلك الرحلة، الحصول على «إيرادات إضافية كبيرة»، وفقاً لمسؤولي النادي.

وعقب لقاء مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، في 25 مايو المقبل، بالدوري الإنجليزي، سيسافر الفريق للعب مباراة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ومثلها في هونغ كونغ، يومَي 28 و30 مايو المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، عمر برادة: «تلك الجولة ستدر إيرادات إضافية كبيرة تساعد على تقوية النادي، ما يسمح لنا بمواصلة الاستثمار في النجاح على أرض الملعب».