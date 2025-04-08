البرازيل: عقوبة لأي لاعب يقف على الكرة

وجّه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الحكام بمعاقبة اللاعبين الذين يقفون على الكرة، ببطاقة صفراء، بعد أن تسببت حركة مماثلة من المهاجم الهولندي، ممفيس ديباي، في شجار بنهائي بطولة باوليستا.

وبعد ثلاثة أيام من واقعة ديباي، حصل لاعبان على إنذارات بسبب وقوفهما على الكرة خلال مباراة بين بوليفيا والبرازيل في بطولة أميركا الجنوبية تحت 17 عاماً.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان: «في الأسبوع الماضي، نصح اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول).. بضرورة الامتثال للإجراء الفني والانضباطي، الركلة الحرة غير المباشرة والبطاقة الصفراء على التوالي، عندما يقوم اللاعب بهذه الحركة».