سلة شباب الأهلي تستضيف اتحاد جدة السعودي

يستضيف فريق السلة في نادي شباب الأهلي، في السابعة من مساء اليوم، منافسه اتحاد جدة السعودي، في مباراة ذهاب الدور النهائي للمنطقة الخليجية في دوري «سوبر غرب - آسيا»، آملاً تحقيق انتصار يقربه من حلم التتويج بطلاً للمنطقة، وذلك قبل لقاء الإياب في السعودية 16 الجاري.

وضمن الفريقان ببلوغهما نهائي «المنطقة الخليجية» التأهل إلى الـ«فاينال 8» في الدور النهائي لدوري «سوبر غرب - آسيا» أو ما يعرف بـ«وصل» في نسخته الثالثة، والمؤهل بدوره إلى دوري أبطال آسيا لكرة السلة.

وجاء تأهل شباب الأهلي إلى نهائي المنطقة الخليجية بتخطيه الشهر الماضي عقبة الدور نصف النهائي، بفوزه على المنامة البحريني بلقائي الذهاب والإياب (104-91) و(88-81) على التوالي.

بدوره احتاج اتحاد جدة السعودي إلى حسم المباراة الثالثة الفاصلة على حساب كاظمة الكويتي في 25 مارس الماضي، بنتيجة (88-74)، لضمان تأهله إلى النهائي.

وتشير لغة الإحصاءات إلى تقارب حظوظ الفريقين، مع فاعلية أكبر لشباب الأهلي على صعيد نسب نجاح الرميات تحت سلة الخصم البالغة 87.4%، مقابل 76.7% للاعبي الاتحاد، يقابلها تفوق عامل الطول لدى الفريق السعودي الذي أسهم خلال مشواره، سواء في دوري المجموعات أو نصف النهائي، في منحه معدل التقاط ناجح للكرات المرتدة عن السلة (ريباوند) يبلغ 44.2 كرة ناجحة في المباراة الواحدة على صعيدي الدفاع والهجوم، بفارق طفيف عن «فرسان السلة» البالغ معدله 43.8 كرة ناجحة في المباراة الواحدة.

كما يعتمد شباب الأهلي في نقاط قوته على أرضية الملعب، خصوصاً العمل الجماعي الذي منحه معدل 21.1 تمريرة حاسمة، مقابل 14.4 تمريرة للفريق السعودي.

ويعول شباب الأهلي في مهمة الذهاب على عناصره التي تألقت في الأدوار النهائية، سواء صانع الألعاب الأميركي ديشوند واشنطن، الذي سجل في أكثر من مناسبة «الثلاثية المزدوجة» على صعيد النقاط والريباوند والتمريرات الحاسمة، أو الدوليين قيس عمر، وحامد عبداللطيف، اللذين يسهمان بشكل فاعل من الناحيتين الهجومية والدفاعية.

وعلى الطرف الأخر، يبرز ضمن صفوف اتحاد جدة السعودي، محترفه الأميركي كيرون ديشيلدز الذي سجل أمام كاظمة في المباراة الفاصلة أعلى معدل نقاط في مباراة واحدة في دوري سوبر غرب آسيا لهذا الموسم، البالغ 34 نقطة، منها 15 نقطة من الرميات الثلاثية.