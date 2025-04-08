كلباء و«الإقامة وشؤون الأجانب دبي» إلى نصف نهائي دوري الصالات
تأهل فريقا كلباء و«الإقامة وشؤون الأجانب دبي» إلى الدور نصف النهائي من دوري كرة قدم الصالات، وجاء تأهل كلباء بعد فوزه على الحمرية (6-3) في مباراة الإياب ضمن دور خروج المغلوب (البلاي أوف)، معززاً بذلك فوزه في مباراة الذهاب التي انتهت (8-5).
في المقابل، تأهل فريق «الإقامة وشؤون الأجانب دبي» بعد فوزه، أول من أمس، على دبا الحصن (4-1)، بينما انتهت مباراة الذهاب لمصلحة دبا الحصن (6-2)، قبل أن تُحسم النتيجة بركلات الترجيح التي مالت نتيجتها لمصلحة فريق «الإقامة وشؤون الأجانب دبي» (9-8).
وانضم المتأهلان إلى فريقي البطائح وخورفكان لخوض مباريات الدور نصف النهائي، الذي سيقام في 19 أبريل الجاري، حيث سيلعب البطائح مع كلباء، وخورفكان مع «الإقامة وشؤون الأجانب دبي».
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