العين يحرم شباب الأهلي «نقطتين»

حرم العين مضيفه شباب الأهلي من نقطتين مهمتين في مشوار المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما فرض عليه التعادل السلبي، الإثنين، عل استاد راشد، في الجولة 20، التي شهدت انتثاراً ساحقاً للوصل على أرض الجزيرة بخامسية نظيفة.

وأصبح رصيد شباب الأهلي 49 نقطة، في انتظار نتيجة مباراة الشارقة وبني ياس المؤجلة لظروف خوض "الملك" نصف نهائي "دوري أبطال آسيا 2" أمام التعاون السعودي، فيما وصل الزعيم للنقطة 30 في المركز الخامس.

وبدا شباب الأهلي تائها وعاجزاً تماماً عن بناء الهجمات، مانحاً العين الأفضلية لتهديد مرماه في أكثر من مناسبة، كان أبرزها خطأ دفاعي لتصل الكرة إلى لاعب الوسط بالاسيوس في وضعية انفراد بالمرمى لكنه سدد الكرة بين يدي الحارس.

وواصل العين أفضليته، وسنحت له فرصة خطيرة للمهاجم لابا كودجو من انفراد بالمرمى بيد أنه وضع الكرة بغرابة شديدة بجوار القائم.

وكانت اللقطة الأبرز العرقلة التي تعرض لها سفيان رحيمي من قبل بلانيتش وسط مطالبة من لاعبي "الزعيم" بضربة جزاء لكن تقنية (الفار) صادقت على قرار بعدم وجود أي عقوبة على شباب الأهلي.

وأهدر عبدالله تراوري فرصة هدف لا يضيع من كرة سددها من مسافة قريبة إلا أن الكرة أبت أن تسكن الشباك، واستقرت خارج الملعب.

ومع بداية الحصة الثانية، تألق حارس شباب الأهلي في إبعاد تسديدة يحيى نادر، وحولها بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

وتصدى الحارس حمد المقبالي لتسديدة من بلاسيوس، وارتدت من يده إلى إيريك لكنه سدد في المدرجات.

وفي خضم محاولات العين، كاد سردار أزمون أن يخطف هدفاً حينما لعب كرة رأسية وهو على بوابة المرمى لكن خالد عيسى استأسد في إبعاد الكرة قبل أن تحتضن الشباك.

وواصل المقبالي تألقه فأبعد تسديدة أخرى سددها كاكو وتحولت إلى ركنية ليبقي التعادل السلبي سيّد الموقف حتى نهاية المباراة.