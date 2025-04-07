الوصل يجرح كبرياء الجزيرة بخماسية

استعاد الوصل اتزانه بعد الخروج من نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وحقق فوزا عريضا على الجزيرة، بخمسة أهداف دون رد، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، معززا حظوظه في حجز مقعد يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ورفع الوصل رصيده للنقطة 33 متقدما للمركز الرابع بفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز الثالث، فيما بقي رصيد الجزيرة عند 30 نقطة متراجعا للمركز الخامس.

وعقد الوصل العزم منذ البداية على تحقيق الفوز، فأخذ الأمور على محمل الجد، وضغط على الجزيرة مبكرا بغية إحراز هدف التقدم، وتحقق له ما أراد، حينما سجل جواو بيدرو الهدف الأول من متابعة لتسديدة سياكا سيديبي والتي ارتد من يدي حارس الجزيرة "7".

ولم يكتف فهود زعبيل بما حققوه بل واصلوا مساعيهم لاستغلال الحالة المتردية التي كان عليها فريق الجزيرة، فتحصل على أكثر من ضربة ثابتة من على مشارف الصندوق، سددهم فابيو ليما بالطريقة ذاتها بجوار القائم.

ومع انتصاف شوط المباراة الأول، بدأ الجزيرة يُشارك بمحاولات خجولة كان أبرزها رأسية ميلو والتي علت العارضة بقليل.

وقبل أن يتوجه الفريقان إلى غرفة تبديل الملابس، تمكن الفريق الضيف من إضافة الهدف الثاني، من كرة ثابتة سددها ليما من خارج الصندوق، ارتطمت في بيريز وتهيأت أمام جوناتاس فأكملها في المرمى، وسط اعتراض من جانب لاعبي الجزيرة على اعتبار أن الكرة قد لمست يد مدافع الوصل، الا أن تقنية الفار صدقت على صحة الهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، اندفع الجزيرة بصورة عشوائية نحو الهجوم لتعويض فارق الهدفين ما أوجد مساحات شاسعة في المناطق الخلفية بمنتصف ملعبه، استغلها جواو بيدرو، بأفضل طريقة ممكنه، فسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بتسديدة استقرت على يسار الحارس"64".

وعاد اللاعب ذاته ليضع بصمة ثالثة في شباك الجزيرة بتسديدة أخرى من داخل الصندوق، ذهبت في مكان صعب "73".

واختتم البديل طحنون الزعابي، مهرجان أهداف الوصل بتسديدة ولا أروع من مكان بعيد لتفشل محاولات الحارس في التصدي لها "81".