لوكا: حارس الوصل تصدى لـ 8 فرص محققة في نصف نهائي الكأس

أكد لاعب فريق شباب الأهلي، الصربي لوكا ميليفوجوفيتش، أحقية فريقه في الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة، عقب الفوز على الوصل بهدف دون مقابل في الدور نصف النهائي، مشيراً إلى أن حارس مرمى فريق الوصل قدّم مباراة تاريخية وأنقذ فريقه من ثماني فرص محققة، كاشفاً أن فريق شباب الأهلي خاض العديد من المباريات الصعبة، لكن يجب على الفريق أن يفوز بالمباريات المصيرية المقبلة لتحقيق البطولات.

وقدّم حارس الوصل محمد علي، مباراة رائعة أمام فريق شباب الأهلي، ونجح في التصدي للعديد من الفرص الخطرة للفرسان كانت كفيلة بنهاية المباراة مبكراً، وهو ما صعّب المباراة ووصل بها إلى الأشواط الإضافية التي نجح خلالها شباب الأهلي في إحراز هدفه الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي الأول، ليضرب موعداً جديداً مع الشارقة في المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة.

وقال لوكا لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا مباراة كبيرة، وحققنا فوزاً مستحقاً على الوصل، كنا الأخطر في المباراة، وحارس مرمى فريق الوصل قدّم مباراة رائعة وأنقذ فريقه من ثماني فرص محققة، لكن يجب علينا أن نكون أكثر فاعلية في الجانب الهجومي. وفي النهاية هي كرة القدم، ويجب التعامل مع أي وضع، ونجحنا في تحقيق الهدف».

وعن مواجهة الشارقة للمباراة السابعة هذا الموسم، قال: «الفريق جاهز، الشارقة فريق قوي ومنظم، وسنسعى إلى إسعاد الجمهور وتحقيق الفوز في المباراة النهائية، الفريقان هما الأفضل ويقدّمان موسماً رائعاً».

وتابع لوكا: «علينا أن نستعد جيداً للمباريات الصعبة المقبلة، لدينا مواجهة قوية أمام العين، وسنواجه كلباء وهو فريق قوي أيضاً، وبعد ذلك المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين أمام الجزيرة، ويجب التركيز والاستعداد الجيد لهذه المباريات حتى نحقق الهدف الرئيس وهو التتويج بالألقاب، ونحن جاهزون لهذه المواجهات الصعبة».

. شباب الأهلي استحق التأهل لنهائي الكأس، وعلينا أن نكون أكثر فاعلية في الهجوم.