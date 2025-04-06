المقبالي: أتمنى أن يحسم شباب الأهلي لقب الدوري مبكراً

قال حارس مرمى شباب الأهلي والمنتخب الوطني لكرة القدم، حمد المقبالي، إن شباب الأهلي الذي يتصدر ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين، لم يحسم اللقب، كونه لاتزال هناك ثماني مباريات متبقية. وأضاف المقبالي لـ«الإمارات اليوم»: «أتمنى أن نحسم لقب الدوري مبكراً، لكن هناك فرق صعبة ومباريات قوية لابد من الانتهاء منها، كما أن تقارب الحظوظ بين الفرق في الدوري يزيد قوة المنافسة».

وعن سر تألقه هذا الموسم واقتراب فريقه من حسم لقب الدوري بعدما كان له دور مميز في انتصارات شباب الأهلي مع بقية زملائه، أوضح المقبالي: «الاجتهاد وأداء التدريبات بقوة، وراء تألقي وانضمامي إلى صفوف المنتخب، وشرف كبير لي أن أمثّل منتخب بلدي».

وخاض حمد المقبالي (21 عاماً)، هذا الموسم 16 مباراة مع شباب الأهلي في الدوري، منها 15 مباراة أساسياً، وذلك من أصل 18 مباراة خاضها شباب الأهلي حتى الآن، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها في الدوري 1398 دقيقة.

ويتصدر شباب الأهلي مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة، بفارق سبع نقاط عن الشارقة صاحب المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

وبشأن رأيه في انتهاء مباراة فريقه الأخيرة أمام الشارقة بالتعادل دون أهداف، ضمن الجولة الـ19 من الدوري، قال المقبالي: «التعادل مع الشارقة على ملعبه شيء إيجابي، والنقطة التي حصلنا عليها تعدّ إيجابية، كون أن الشارقة فريق كبير وليس من السهل أن تخرج من ملعبه فائزاً».

وأضاف: «كنا نأمل الفوز على الشارقة وتوسيع فارق النقاط معه، كونه يعد أقرب المنافسين لشباب الأهلي على الصدارة، لكن الحظ لم يحالفنا، وحلاوة الدوري تعد في تقارب الحظوظ بين الفرق».

وتعد مباراة شباب الأهلي والشارقة المرتقبة في نهائي كأس رئيس الدولة، هي السابعة بين الفريقين هذا الموسم، بعدما كانا قد تواجها حتى الآن خمس مرات، منها مباراتا الذهاب والإياب في الدوري، ومباراتان في الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين، ومباراتان في الدور ربع النهائي في «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، إذ تأهل الشارقة إلى الدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية على حساب شباب الأهلي.

وتحدث المقبالي عن حظوظ المنتخب في التأهل إلى كأس العالم 2026، مؤكداً أن فرصة المنتخب لاتزال قائمة، وأنه متفائل بإمكانية تحقيق هذا الحلم، وأنهم كلاعبين سيبذلون كل ما بوسعهم لتحقيق هذا الأمر، والوصول إلى كأس العالم.