6 عناصر فنية وراء النتائج التاريخية لخورفكان

يواصل فريق خورفكان مسيرته المبهرة في الموسم الحالي من دوري أدنوك للمحترفين، وحقق الفريق أول من أمس، الفوز على مضيفه دبا الحصن، بهدف نظيف في الجولة الـ20، ليصل إلى النقطة 30 التي وضعته في المركز السادس في ترتيب فرق البطولة.

وبهذا الفوز حقق «النسور» ثلاثة أرقام جديدة، تتمثّل في الوصول إلى المركز السادس للمرة الأولى في تاريخه في دوري المحترفين، وتحقيق خمسة انتصارات على التوالي، وهي بالترتيب على العروبة وكلباء والوصل والجزيرة ودبا الحصن، إضافة إلى فوزه على الفرق المجارة له، وهي كلباء والعروبة ودبا الحصن.

وتقف خلف هذه الانتصارات والأرقام ستة عوامل فنية وإدارية.

الإدارة

قدمت إدارة شركة كرة القدم دعماً كبيراً ومستداماً للجهازين الفني واللاعبين، ولبّت كل احتياجات الفريق مادياً وفنياً وإعلامياً، ما مهّد لتأمين الاستقرار الكامل الذي أسهم في تحقيق الانتصارات.

النمر

أسهمت قراءة المدرب عبدالمجيد النمر (صاحب الخبرات الكبيرة) لإمكانات لاعبيه وتوظيفها بشكل دقيق في تحقيق انتصارات مستحقة.

التوقف الطويل

نجح المدرب عبدالمجيد النمر في استثمار التوقف الطويل لمسابقة الدوري الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك بشكل ناجح، من خلال أسلوبه التدريبي الاحترافي، بالحفاظ على المستوى الفني للاعبين، وتطوير المردود الفني.

تيسودالي

أسهم المردود الفني العالي والمهارات المميزة للاعب الهولندي طارق تيسودالي في صناعة الهجمات وتسجيل الأهداف، ولعب دوراً كبيراً في النتائج الجيدة التي حققها الفريق.

تألق الحوسني

تمكّن حارس مرمى خورفكان أحمد الحوسني من التصدي لهجمات عديدة في جميع المباريات الخمس الأخيرة التي خاضها الفريق، وظهر واضحاً التنسيق مع خط الدفاع، ليصبح أحد أبرز عوامل الانتصارات المتتالية.

الجمهور

حضر جمهور خورفكان خلف الفريق بشكل قوي، سواء في المباريات التي خاضها على ملعبه أو خارجه، ما جعله عنصراً مساعداً للفريق في تحقيق الانتصارات.