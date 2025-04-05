دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام

«لقد حان الوقت».. بهذه الكلمات أعلن صانع الألعاب الأسطوري البلجيكي، كيفن دي بروين، الذي سيبلغ 34 عاماً في يونيو المقبل، الجمعة، أنه سيغادر مانشستر سيتي الإنجليزي في نهاية الموسم، بعدما أمضى في صفوفه 10 أعوام. وأضاف لاعب خط الوسط الذي فاز بستة ألقاب في الدوري الممتاز، وبدوري أبطال أوروبا مع سيتي، في رسالة عاطفية لجماهير النادي نشرها في حسابه على موقع «إكس»، ولم يُشر خلالها إلى وجهته المستقبلية: «لكل قصة نهاية، لكن هذا بالتأكيد كان أفضل فصل في حياتي. دعونا نستمتع بهذه اللحظات الأخيرة معاً».

وفاز دي بروين بـ14 لقباً مع «سيتيزنس» منذ انتقاله إلى إنجلترا قادماً من فولفسبورغ الألماني في عام 2015، أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2023.