النصر يوقف سلسلة انتصارات الوحدة

أوقف النصر سلسلة انتصارات الوحدة وفرض عليه التعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة 20 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وافتتح عمر خريبين، أهداف اللقاء بعد كرة عرضية تلقاها من علاء الدين زهير، مراوغا أحد مدافعي النصر وسدد كرة أرضية سكنت على يمين الحارس «26».

وتمكن حسين مهدي من تسجيل هدف التعادل للنصر من تسديدة من خارج الصندوق خدعت الحارس وسكنت مرماه «67».

وأعاد فاكوندو كروسيزكي، التقدم للعنابي من جديد بعد فاصل من التمريرات أنهاه بتسديدة من داخل الصندوق استقرت على يمين الحارس «73».

ونجح علي مبخوت من إعادة المباراة لنقطة البداية بتسجيله هدف التعادل للنصر من ضربة رأس «79».

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 35 نقطة في المركز الثالث، كما ظل النصر في المركز الثامن بـ27 نقطة.

وعلى استاد صقر بن محمد القاسمي، أجهض خورفكان محاولات دبا الحصن للهروب من شبح الهبوط وفاز عليه بهدف دون رد، هو الأول تاريخيا بينهما في المحترفين، بعدما سبق وتعادلا في مباراة الذهاب 1-1.

ويدين خورفكان بهذا الفوز إلى مهاجمه، المغربي، طارق تيسودالي، الذي سجل هدف اللقاء، بعد تمريرة تلقاها من لورينسي، وضعها في مكان صعب على حارس المرمى، في أقصى الزاويا اليسرى «61».

وقبل نهاية الشوط الأول تحصل خورفكان على ضربة جزاء بعد العودة لتقنية (الفار)، سددها البرتغالي، أيلتون مورتي، وأبعدها حارس دبا الحصن، سهيل عبد الله «45+10».

ورفع خورفكان، الذي حقق الفوز الخامس توالياً، رصيده إلى النقطة 30، في حين تجمد رصيد دبا الحصن عند 13 نقطة.