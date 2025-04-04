باولو سوزا: فخور بما يحققه شباب الأهلي منذ بداية الموسم

عبّر مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، عن سعادته الكبيرة وفخره بما حققه فريقه هذا الموسم، بداية من فترة الإعداد بالنمسا وحتى الصعود إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة، بعد فوزه على الوصل أول من أمس في الدور نصف النهائي، مشيراً إلى أن «فرسان دبي» أضاعوا فرصة الفوز المبكر منذ بداية الشوط الأول، بسبب إهدار العديد من الفرص السهلة.

وصعد شباب الأهلي إلى المباراة النهائية الثانية في بطولتين مختلفتين في أقل من 10 أيام، عقب التأهل لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إثر فوزه على الشارقة، حيث سيواجه الجزيرة في المباراة النهائية، وفاز الفريق على الوصل بهدف من دون رد في الشوط الإضافي الأول، ليتأهل لمواجهة الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة. وقال باولو سوزا لـ«الإمارات اليوم»، «لديَّ مجموعة رائعة من اللاعبين استمروا في تقديم كل ما لديهم، ونجحوا في الوصول إلى نهائي جديد، كانوا عند حسن الظن منذ بداية الموسم، بداية من فترة الإعداد، وفي المباريات كافة تحملوا المسؤولية، وكانوا دائماً في الموعد». وأضاف: «كانت مباراة صعبة أمام الوصل الذي قدم نتائج رائعة في الموسم الماضي، لكن كان بالإمكان تحقيق نتيجة أكبر، إلا أننا أضعنا العديد من الفرص في البداية والتي كانت كفيلة بتحقيق الفوز مبكراً، كل اللقاءات في كرة القدم أصبحت صعبة ومعقدة، وهو ما جعل الفوز على الوصل والوصول إلى نهائي جديد، إنجازاً رائعاً لهذه المجموعة من اللاعبين».

عبدالمجيد حسين: تنتظرنا مباراة تاريخية أمام الشارقة

عبدالمجيد حسين. من المصدر

أكّد نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم عبدالمجيد حسين، أن شباب الأهلي تنتظره مباراة تاريخية أمام الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة، موضحاً أن هذه المواجهة لم تحدث من قبل لفريقين يملكان 20 لقباً في بطولة الكأس، بواقع 10 ألقاب لكل فريق، وأن المباراة ستكون لحسم الصراع بينهما، مشيراً إلى أن المواجهة السابعة أمام الشارقة هذا الموسم، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الفريقين هما الأفضل هذا الموسم في كرة القدم الإماراتية.

وقال عبدالمجيد حسين لـ«الإمارات اليوم»، «سعداء بتحقيق الفوز على الوصل، للأسف صعبنا على أنفسنا المباراة بإضاعة الفرص السهلة، لكن هذه هي كرة القدم، تتبقى خطوة واحدة ومهمة لتحقيق اللقب، ويجب ألّا ننسى أننا سنواجه فريقاً كبيراً، وهو الشارقة، تواجهنا من قبل في ست مباريات، وهذه ستكون المرة السابعة، وهو ما يؤكد أن الفريقين هما الأفضل في كرة القدم الإماراتية هذا الموسم».

وأضاف: «مباراة تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة، 20 لقباً تاريخياً في رصيد الفريقين بالبطولة، ونبحث عن فك الشراكة، نهائي تاريخي لم يحدث من قبل بهذه الطريقة، شباب الأهلي يخوض ثلاث بطولات مهمة، هي الدوري ونهائي كأس مصرف أبوظبي ونهائي كأس رئيس الدولة».

وتابع: «يجب أن نطوي صفحة الكأس سريعاً، لدينا مباراة قوية أمام العين في بطولة الدوري، يجب الاستعداد لها جيداً، نتمنى أن نكون في أتم الجاهزية لهذه المباراة، تحدثت مع اللاعبين بعد المباراة، وقلت لهم أنتم فريق تم إعداده للفوز والتتويج بالبطولات والإنجازات، وما حدث خطوة تجاه الهدف الرئيس، وهو التتويج باللقب ويجب الاستعداد جيداً للقادم».