نادي الشارقة: إصابة ماجد راشد بسيطة ويخضع للمتابعة الطبية

طمئن نادي الشارقة جماهير النادي على سلامة لاعب الفريق ماجد راشد بعد تعرضه إلى إصابة خلال مباراة الفريق أمام الجزيرة أمس الأربعاء في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وقال نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس»: «اللاعب يخضع للمتابعة الطبية وسيتم تقييم جاهزيته للمباراة القادمة بشكل نهائي خلال الساعات القادمة».

يذكر أن ماجد راشد يشكل أحد العناصر المؤثرة في صفوف فريق الشارقة، ويعتمد عليه الجهاز الفني في تنفيذ العديد من المهام خلال المباريات.