منتخب الإمارات يتراجع مركزين في التصنيف الجديد لـ “الفيفا”

تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم مركزين في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر إبريل، ليحل في المرتبة 65 عالمياً، بعد أن كان في المركز 63 الشهر الماضي، في انعكاس مباشر للنتائج المتباينة التي سجلها المنتخب خلال مشاركته في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وآسيوياً، حل الأبيض في المركز العاشر، متراجعاً من المركز الثامن. وجاء التراجع في التصنيف بعد سلسلة من المباريات الرسمية ضمن المرحلة الثانية من التصفيات، حيث خسر أمام إيران في مباراة أثارت انتقادات واسعة، قبل أن يحقق فوزاً في الجولة الأخيرة على حساب كوريا الشمالية، وهو الانتصار الذي ساهم جزئياً في تقليص حجم التراجع على مستوى النقاط في التصنيف الدولي.

ورغم أن "الأبيض" لا يزال يحتفظ بآماله في مواصلة المشوار نحو مونديال 2026، إلا أن المستوى العام للفريق أثار الكثير من علامات الاستفهام في الأوساط الرياضية والإعلامية، لا سيما في ظل تذبذب الأداء وعدم الاستقرار الفني الذي رافق المرحلة الماضية.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن إقالة المدير الفني البرتغالي باولو بينتو، وذلك بعد النتائج التي اعتبرها الشارع الرياضي "مخيبة للآمال".