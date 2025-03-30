نادي الشارقة يمنح كوزمين الضوء الأخضر لتدريب المنتخب

علمت "الإمارات اليوم" أن نادي الشارقة منح مدرب الفريق الروماني كوزمين أولاريو الضوء الأخضر لتولي تدريب منتخب الإمارات لكرة القدم بعدما تم ترشيحه من قبل الجمهور لإكمال ما تبقى من مشاركة الأبيض الإماراتي في الدور الثالث للتصفيات المؤهلة إلى كاس العالم 2026، وذلك خلفاً للمدرب المقال البرتغالي باولو بينتو الذي تمت إقالته على خلفية تراجع نتائج المنتخب في الفترة الماضية، ما صعب من مهمة المنتخب في التأهل إلى كأس العالم على الرغم من أن حظوظ المنتخب لاتزال قائمة كونه أنه تبقت له مباراتين أمام كل من أوزباكستان وقيرغيزستان يومي الخامس والعاشر من يونيو المقبل، إذ يحتاج المنتخب الإماراتي إلى الفوز في المباراتين بشرط خسارة أوزباكستان أمام قطر لضمان حصد بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال.

وكان كوزمين قد صرح من قبل عقب مباراة الشارقة أمام شباب الأهلي ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين بأنه لم يتلق أي اتصالات رسمية من قبل اتحاد الكرة بشأن ترشيحه لتدريب المنتخب، وأنه لا يمكنه التعليق على هذا الامر الا بعد تلقيه اتصالاً رسمياً في هذا الخصوص، وأنه يركز حالياً على فريقه الشارقة ولا يريد التشويش على اللاعبين كون أن الفريق مقبل على استحقاقات مهمة، في حين منح نادي الشارقة من جانبه مدربه كوزمين الضوء الأخضر لتدريب المنتخب في حال تم التواصل معه رسمياً في هذا الخصوص من قبل اتحاد الكرة.

ويأتي موقف نادي الشارقة في هذا الخصوص من منطلق المصلحة العامة للكرة الإماراتية، وذلك في حال قام اتحاد الكرة باختيار كوزمين لهذه المهمة كخيار أول ونجح الأخير في قيادة الأبيض الإماراتي في التأهل إلى كأس العالم وحقق إنجازاً تاريخياً للكرة الإماراتية.

يذكر أن نادي الشارقة يعد حالياً في أمس الحاجة إلى وجود مدربه الروماني كوزمين، كونه يواجه تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة من بينها مباراته المقبلة أمام الجزيرة في الثاني من أبريل المقبل في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة وكذلك الاستحقاق المهم أمام فريق التعاون السعودي في الدور نصف النهائي في "دوري أبطال آسيا للأندية" إلى جانب أيضا الاستحقاق المهم في دوري ادنوك للمحترفين وفرصته في المنافسة على لقب الدوري كونه يحل في المركز الثاني خلف شباب الأهلي المتصدر.