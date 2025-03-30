12 مبادرة نظمها «الشارقة للدفاع عن النفس» في رمضان

نظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 12 مبادرة مجتمعية وثقافية ذات طابع رياضي خلال شهر رمضان المبارك، برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

وقال عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة الاتصال والإعلام الرقمي، علي عبيد الحمودي، في تصريحات صحافية: «إن مكاسب كثيرة أفرزتها المبادرات التي نُظمت تزامناً مع 2025 (عام المجتمع) في الإمارات، ونشكر مجلس إدارة النادي للدعم والرعاية، وسنبحث جميع المكاسب المتحققة لتعزيزها في العام المقبل».

ومن أبرز مبادرات النادي، تنظيم الملتقى الرياضي الرمضاني، وفعالية «حماية نفسك.. حماية مجتمعك»، والمشاركة في دورة ند الشبا ببطولتي الجوجيتسو وشد الحبل.