"الإمارات للدراجات" يتصدر سباق "فولتا إيه كاتالونيا"

واصل دراج فريق الإمارات خوان أيوسو، أمس الجمعة، معركته المستمرة في الصدارة مع بريموز روجليتش، من فريق (ريد بُل-بورا هانسغروه)، حيث تمكن من انتزاع الصدارة في المرحلة الخامسة من سباق فولتا إيه كاتالونيا، وذلك بعد انطلاقة قوية وسط السباق، قادته لاستعادة قميص المتصدر بفارق ضئيل قدره ثانية واحدة فقط.

من ناحية أخرى وفي سباق كوبّي إي بارتالي في إيطاليا، أظهر دراج فريق الإمارات إيجور آرييتا، أداءً قويًا حيث احتل المركز الثاني في المرحلة الرابعة خلف المتسابق بن توليت، من فريق (فيزما-ليز أيه بايك).

وشهد السباق الجمعة، في آخر 20 كم، تحركات مثيرة من دراج الطرق الصاعدة المخضرم رافال ماجكا، الذي شن هجومًا قويًا على الصعود قبل الأخير، لينضم إليه الثنائي البلجيكي يارنو ويلدار (لوتو) وماوري فانسيفينانت (سودال كويك ستيب). ومع اقتراب الصعود الشاق في فالكو ريو شيه، كان آرييتا هو من ظهر بقوة، حيث أظهر قوته على المنحدرات الشديدة.

وبعد عبوره خط النهاية في المركز الثاني، يتقدم آرييتا إلى المركز الرابع في التصنيف العام، متأخرًا بفارق 23 ثانية عن توليت، صاحب الصدارة، مع تبقي مرحلة واحدة.