كوزمين رداً على ترشيحه لتولي مهمة تدريب منتخب الإمارات: لم يتم التواصل معي

قال مدرب الشارقة الروماني، أولاريو كوزمين رداً على سؤال بشأن تردد إسمه بين الجمهور كمرشح لتولي تدريب منتخب الإمارات لكرة القدم خلفاً للمدرب المقال من منصبه البرتغالي باولو بينتو، إنه لم يتم التواصل معه بشكل رسمي بهذا الخصوص من قبل اتحاد الكرة الإماراتي، علما أن المنتحب الإماراتي يخوض حالياً مباريات الدور الثالث في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأضاف كوزمين في تصريحات إعلامية عقب مباراة فريقه أمام شباب الأهلي ضمن الجولة ال19 من دوري المحترفين التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، "في حال وصلني شيء رسمي أو شيء واضح فإنني وقتها يمكن أن أعلق على الموضوع، لكن حالياً فإن أي كلمة تصدر مني يمكن أن تفسر بطريقة مختلفة، لذلك لا أريد التعليق على هذا الأمر حاليا".

وأوضح كوزمين "بالنسبة لي فإنني مدرب لفريق الشارقة، ولا أريد الدخول في نقاشات علنا يمكن أن تشوش على لاعبي الفريق في المباريات القادمة، كوننا نمر بفترة ومباريات صعبة جدا".

وكان اتحاد الكرة قد أقال مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو على خلفية نتائج المنتخب في تصفيات كأس العالم بعدما باتت حظوظ "الأبيض" صعبة في التأهل.

وأضاف كوزمين "الإمارات بلدي الثاني وبالنسبة لي فإنني وعائلتي نعيش منذ فترة في هذا البلد الجميل، وانتقلت أسرتي للعيش هنا كلياً، وأكن احتراماً كبيراً لهذا البلد".

وأوضح "قضيت سنوات طويلة في الإمارات خاصة في عالم كرة القدم، لكن حالياً لايمكنني التعليق هذا الموضوع".