«الإمارات للدرّاجات» يحقق انتصارين في إيطاليا وكاتالونيا

أحرز درّاج فريق «الإمارات - إكس آر جي» للدرّاجات الهوائية، الأسترالي جاي فاين، لقب المرحلة الثالثة من سباق كوبي إي بارتالي، والمقام في إيطاليا، وذلك بعد أن وصل إلى خط النهاية منفرداً على المسار الممتد لمسافة 142 كم من ريتشوني إلى تشيزينا.

وقبل 25 كم من النهاية، شن فاين هجوماً مشتركاً مع ماوري فانسيفينانت من فريق «سودال-كويك ستيب» قبيل الصعود الأخير إلى ديولاوجارديا، حيث تمكن الثنائي من بناء تقدم ضيق لم يتجاوز 20 ثانية.

وتمكن الدراج الأسترالي من الانفراد بالصدارة بعد تجاوز قمة الصعود، واحتفظ بتفوقه على المنحدر المبلل بالأمطار، ومع ملاحقة المجموعة خلفه استخدم فاين قدراته في سباقات الزمن، مضاعفاً سرعته ليقدم أداءً قوياً وشجاعاً، ويحقق فوزه الأول في موسم 2025.

وفي كاتالونيا، فصل فارق ضئيل للغاية بين بريموز روغليتش دراج فريق «ريد بول-بورا هانسغروه»، وخوان أيوسو من فريق «الإمارات-إكس آر جي»، حيث تم الاستعانة بصور الكاميرات لتحديد الفائز، وهذه المرة حلّ أيوسو في المركز الثاني، ليمنح الدراج السلوفيني قميص المتصدر.

وأنهى أيوسو المرحلة الرابعة من فولتا كاتالونيا وهو يرتدي قميص أفضل درّاج شاب.