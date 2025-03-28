الشارقة وشباب الأهلي.. حانت ساعة الحسم

يخوض شباب الأهلي، متصدر دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، رحلة محفوفة بالمخاطر أمام الشارقة الوصيف، في حين يسعى الوصل إلى غسل أحزانه حينما يستقبل عجمان، بينما يحل الجزيرة «المنتشي» ضيفاً ثقيلاً على خورفكان، وتُقام المباريات الثلاث الساعة 10 من مساء اليوم ضمن المرحلة الـ19 من المسابقة.

فعلى استاد الشارقة تتجدد المواجهة بين «الملك» و«فرسان دبي»، للمرة الخامسة في هذا الشهر، بعد أن سبق والتقيا في مناسبتين ببطولة دوري أبطال آسيا 2، ومثلهما في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

ونجح الشارقة في أن يُقصي شباب الأهلي من أبطال آسيا 2، بعد أن فاز عليه بضربات الجزاء 5-4، على واقع تعادلهما في المواجهتين بنتيجة 1-1، فيما نجح شباب الأهلي في رد الدين للشارقة وحرمه التأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين بالفوز عليه ذهاباً 3-1، والتعادل في مباراة العودة 2-2.

وستكون مواجهة الليلة حاسمة في وضع حد للصراع الدائر بينهما منذ فترة طويلة على لقب الدوري، إذ يملك شباب الأهلي 47 نقطة، مقابل 40 نقطة للشارقة ولكل منهما مباراة مؤجلة.

ولا يضع لاعبو المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، سوى الفوز نصب أعينهم لتقليص الفارق مع شباب الأهلي، في انتظار أي تعثر لمنافسهم في الأسابيع المقبلة، فيما يسعى «فرسان دبي» لإنهاء الصراع بينهما قبل وقت كبير من انتهاء المسابقة.

استعادة البسمة

ويأمل الوصل استعادة الابتسامة الغائبة عندما يواجه ضيفه عجمان في زعبيل، ولم يأتِ مارس الجاري وفق طموحات عشاق وأنصار الوصل، إذ ودّع الفريق بطولتين مهمتين، بالخروج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة أمام السد القطري، بالخسارة في الإياب 1-3، بعدما كانا قد تعادلا في دبي بهدف لمثله.

وعاد الوصل ليودّع بطولة أخرى بالخسارة أمام الجزيرة في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، 1-3 في الإياب، رغم سابق انتصاره في الذهاب بهدف دون ردّ، ليبقى طموح الفريق معلقاً بكأس رئيس الدولة للتتويج بلقب في الموسم الجاري، الذي ودّع فيه كل المنافسات المحلية والخارجية. في وقت يأمل فيه فريق المدرب الصربي غوران، مواصلة سلسلة انتصاراته بعدما حقق الفوز في آخر جولتين أمام النصر 2-1، ودبا الحصن بهدف، ليقفز إلى المركز الثامن بـ 25 نقطة.

معنويات عالية

ويخوض الجزيرة مباراته أمام مستضيفه خورفكان على استاد صقر بن محمد القاسمي بمعنويات عالية، بعدما نجح في حجز مقعد له في المباراة النهائية لمسابقة كأس المحترفين، بعدما أقصى الوصل من نصف النهائي، بعد مباراة تألق فيها لاعبو فخر أبوظبي، رغم حالة النقص العددي التي ضربت الفريق بغياب تسعة لاعبين لظروف الانضمام للمنتخبات الوطنية أو للإصابات.

ويدخل خورفكان اللقاء وهو محاط بأجواء إيجابية، بعد فوزه في آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري أمام الوصل، 2-1، وكلباء 1-0، والعروبة بثلاثية نظيفة، ليقفز إلى المركز التاسع برصيد 24 نقطة، ولديه فرصة جديدة للتقدم خطوات أكبر في جدول الترتيب العام.