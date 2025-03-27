الأرجنتين تتوّج التأهل برباعية في مرمى البرازيل

توجت الأرجنتين (بطلة العالم) تأهلها لمونديال 2026 في كرة القدم، بفوز عريض على غريمتها البرازيل 4-1، أول من أمس، في بوينس آيرس ضمن تصفيات أميركا الجنوبية، وتناوب خوليان ألفاريس وإنسو فرنانديس وأليكسيس ماك أليستر وجوليانو سيميوني على تسجيل أهداف «ألبي سيليستي»، التي ضمنت بطاقة التأهل قبل بداية المباراة، نتيجة تعادل بوليفيا مع الأوروغواي من دون أهداف. وباتت الأرجنتين عقدة للبرازيل، فمنذ خسارتها أمام الأخيرة في نصف نهائي كوبا أميركا 2019، فاز زملاء الأسطورة ليونيل ميسي، الغائب في هذه النافذة بسبب الإصابة، أربع مرات مقابل تعادل واحد، علماً أنها فازت ذهاباً أيضاً في نوفمبر 2023 بهدف نظيف على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.